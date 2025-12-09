पंजाब: खेतों में काम करने वाली महिला की निकली 1.5 करोड़ की लॉटरी, लेकिन इस डर से नहीं जा रही घर

जतिंदर कुमार, फरीदकोट। पंजाब के फरीदकोट जिले के गांव सैदेके निवासी गरीब परिवार की महिला नसीब कौर को डेढ़ करोड़ की लॉटरी निकली है। इस लॉटरी के निकलने की खुशी के साथ-साथ उन्हें इन रुपयों के आने के पश्चात उन्हें रंगदारी मांगने वालों का भय भी सता रहा है। जिसके चलते फिलहाल वे अपने घर की जगह कहीं और रह रहे हैं। जबकि दूसरी ओर जिला पुलिस ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा पुलिस उनके साथ है।

उल्लेखनीय है कि फरीदकोट जिले के गांव सैदेके निवासी खेत मजदूर राम सिंह और उनकी पत्नी नसीब कौर को गत 6 दिसंबर को पंजाब स्टेट लॉटरी का डेढ़ करोड़ पहला इनाम निकला है। लॉटरी लगने पर सादिक निवासी लॉटरी विक्रेता राजू ने राम सिंह को फोन किया परंतु फोन न उठाए जाने के चलते उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि यह लॉटरी किसे निकली है।

क्योंकि राम सिंह राजस्थान गए थे और वहां उन्होंने लॉटरी विक्रेता का फोन नहीं उठाया। जिसके पश्चात गत दिवस राजू को उनका पता चलते ही वह उनके घर पहुंचा और उन्हें लेकर चंडीगढ़ में विभाग के कार्यालय में लॉटरी का टिकट जमा करवा कर लौटे।

उधर इस संबंध में राम सिंह ने बताया कि वे पिछले लगभग दो सालों से लगातार पचास रूपये वाली लॉटरी का टिकट ले रहा है। लेकिन इस बार राजू ने उसे कहा कि इस बार बड़ी लॉटरी डाल। परंतु खेत मजदूर होने के कारण उसके पास रूपये कम होते हैं। लेकिन फिर भी राजू के कहने पर इस बार उसने अपनी पत्नी नसीब कौर के नाम पर पहली बार 200 रूपये वाली लॉटरी का टिकट खरीदा और उन्हें इसका पहला डेढ़ करोड़ रूपये का ईनाम निकल गया। राम सिंह व नसीब कौर के तीन बेटियां और एक बेटा है।

उनकी तीनों बेटियां विवाहित हैं जबकि बेटा अभी अविवाहित और वह भी खेत मजदूर है। उन्होंने कहा कि वे लॉटरी के ईनाम के रूपयों से अपने बच्चों के लिए जायदाद बनाएंगे। क्योंकि अब तक वे अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे पाए हैं।

दूसरी ओर लॉटरी निकलने के पश्चात राम सिंह और उनकी पत्नी नसीब कौर को यह भय भी सता रहा है कि कहीं उनके पास एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि आने पर कोई उनसे रंगदारी ही न मांग ले। जिसके चलते वे फिलहाल अपने गांव सैदेके स्थित अपने घर में नहीं रह रहे हैं और उन्होंने अपना फोन भी बंद कर लिया है। जिसके चलते उनके गांव स्थित उनके घर पर ताला लटका हुआ है।