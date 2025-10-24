फरीदकोट में कबाड़ी के दुकान में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की तीन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

संवाद सूत्र, कोटकपूरा। स्थानीय शहर के बठिंडा रोड पर तिकोनी चौक के निकट स्थित एक कबाड़ी की दुकान में आज दोपहर एक भयानक आग लग गई। सूचना मिलते ही कोटकपूरा फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य प्रारंभ किया। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक दुकान से धुआं निकल रहा है।

जानकारी के अनुसार, आज दोपहर लगभग दो बजे कबाड़ी की दुकान से अचानक धुआं उठने लगा। जब दुकानदार ने देखा, तो पाया कि दुकान में रखा सामान आग की लपटों में घिरा हुआ था। तत्परता से फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। प्रारंभ में दो गाड़ियाँ मौके पर पहुंचीं, लेकिन जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका, तो तीसरी गाड़ी को भी बुलाया गया।

इस घटना पर कबाड़ी के चाचा प्रेम तनेजा ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। उन्होंने कहा कि जब आग पूरी तरह से काबू में आ जाएगी, तभी नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा।