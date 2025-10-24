Language
    फरीदकोट में कबाड़ी के दुकान में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की तीन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

    By Dev Anand Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:01 AM (IST)

    कोटकपूरा में बठिंडा रोड पर एक कबाड़ी की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन नुकसान का आकलन आग बुझने के बाद ही किया जा सकेगा। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है।

    कबाड़ी की दुकान में लगी आग। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, कोटकपूरा। स्थानीय शहर के बठिंडा रोड पर तिकोनी चौक के निकट स्थित एक कबाड़ी की दुकान में आज दोपहर एक भयानक आग लग गई। सूचना मिलते ही कोटकपूरा फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य प्रारंभ किया। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक दुकान से धुआं निकल रहा है।

    जानकारी के अनुसार, आज दोपहर लगभग दो बजे कबाड़ी की दुकान से अचानक धुआं उठने लगा। जब दुकानदार ने देखा, तो पाया कि दुकान में रखा सामान आग की लपटों में घिरा हुआ था। तत्परता से फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। प्रारंभ में दो गाड़ियाँ मौके पर पहुंचीं, लेकिन जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका, तो तीसरी गाड़ी को भी बुलाया गया।

    इस घटना पर कबाड़ी के चाचा प्रेम तनेजा ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। उन्होंने कहा कि जब आग पूरी तरह से काबू में आ जाएगी, तभी नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा।

    फायर अधिकारी स्वर्णजीत सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही उनकी टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया, जो अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि तीन गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है, जो आग पूरी तरह बुझने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।