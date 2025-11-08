जीरकपुर में पत्नी पर पति से मारपीट और CCTV तोड़ने का आरोप, मामला दर्ज
जीरकपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ मारपीट और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने की शिकायत दर्ज कराई है। करण शारदा ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी, पूजा शारदा, शराब पीकर घर में झगड़ा करती है और उसने 4 नवंबर 2025 को उसके साथ मारपीट की और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया। पुलिस ने पूजा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। एकेएस-1 कॉलोनी में घरेलू विवाद ने उग्र रूप ले लिया। थाना जीरकपुर पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर उसकी पत्नी के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौच और सबूत मिटाने के इरादे से सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता करण शारदा निवासी मकान नंबर 228, एकेएस-1 कॉलोनी, जीरकपुर ने पुलिस को बताया कि वह नेक्स्ट जेन टूर एंड ट्रैवल कंपनी में मैनेजर हैं। वह अपनी मां मीना कुमारी, छोटे भाई निखिल शारदा, पत्नी पूजा शारदा और पांच साल के बेटे गर्वित शारदा के साथ रहते हैं।
आरोप के अनुसार, पत्नी पूजा शारदा, जो जेसीबीएल कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं, अक्सर शराब पीकर घर में झगड़ा करती हैं। 4 नवंबर 2025 की शाम करीब 6:40 बजे ड्यूटी से लौटने पर पूजा ने पहले अपने कमरे में गईं, फिर बाहर आकर पति करण से गाली-गलौच शुरू कर दी।
करण ने बताया, "जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने मुझे कई थप्पड़ मारे, गले से पकड़कर खींचा। बीच-बचाव करने आई मां और भाई को भी गालियां दीं।" बाद में पूजा को उल्टियां हुईं और वह कमरे में चली गईं। करण इलाज के लिए सीएचसी ढकोली लेकर पहुंचे।
सबसे गंभीर आरोप यह है कि पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन पूजा ने बाद में तीन कैमरे उतारकर तोड़ दिए और उनकी मेमोरी कार्ड निकाल ली। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पूजा शारदा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 115(2), 126(2), 296, 324(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच की जिम्मेदारी एएसआई बलजीत सिंह को सौंपी गई है।पुलिस का कहना है कि आरोपों की पुष्टि के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मेरी पत्नी ने नशे की हालत में मुझसे झगड़ा किया, मारा-पीटा और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। मैं न्याय चाहता हूं। -करण शारदा, शिकायतकर्ता
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।