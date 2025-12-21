मोहाली के जीरकपुर में स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा, 7 युवतियां की रिस्क्यू, एक ग्राहक को दबोचा

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। जीरकपुर के ग्रीन लोटस प्रोजेक्ट स्थित मार्केट में अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जीरकपुर पुलिस ने जेनेक्स स्पा सेंटर पर दबिश देकर मसाज की आड़ में चल रहे अवैध देह व्यापार का खुलासा किया। 7 युवतियों को रेस्क्यू किया, जबकि एक ग्राहक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने स्पा सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जेनेक्स स्पा सेंटर को लेकर लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं। स्थानीय लोगों का आरोप था कि यहां मसाज के नाम पर अनैतिक धंधा संचालित किया जा रहा है। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी गजल प्रीत कौर के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने पूरी योजना के तहत एक डमी ग्राहक भेजकर पहले स्थिति की पुष्टि की और इसके बाद अचानक छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

युवतियों को काउंसलिंग और मेडिकल जांच के लिए भेजा छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने स्पा सेंटर के अलग-अलग कमरों की तलाशी ली। इस दौरान वहां से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई, जिससे अवैध गतिविधियों की पुष्टि हुई। मौके पर मौजूद स्टाफ से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने वहां फंसे हालात में मिली 7 युवतियों को सुरक्षित बाहर निकालकर रेस्क्यू किया। सभी युवतियों को काउंसलिंग और मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है, ताकि उनकी स्थिति का आकलन किया जा सके।

पूरे नेटवर्क का पता लगा रही पुलिस कार्रवाई के दौरान एक ग्राहक को भी मौके से गिरफ्तार किया गया, जो स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपित से पूरे नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस रैकेट से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं और इसे कब से संचालित किया जा रहा था।

रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेज कब्जे में लिए जांच अधिकारी नरिंदर कुमार ने बताया कि स्पा सेंटर से संबंधित पूरा रिकॉर्ड पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इसमें रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेज शामिल हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि रेस्क्यू की गई युवतियां किन राज्यों की रहने वाली हैं और उन्हें यहां किस तरह लाया गया था।