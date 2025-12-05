Language
    Mohali News ढकोली में स्पा सेंटर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देह व्यापार का धंधा पकड़ा, सेंटर सील

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    जीरकपुर के ढकोली में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया और सेंटर को सील कर दिया। स्पा सेंटर संचालक और प्रॉपर्टी मालिक क ...और पढ़ें

    पंचकूला से जीरकपुर आने वाली रोड की सर्विस लेन पर चल रहे स्पा सेंटर पर छापा।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। ढकोली क्षेत्र में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते एक स्पा सेंटर को सील कर दिया है। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालक और प्राॅपर्टी मालिक के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल किसी आरोपित को नामजद नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस अन्य विभागों के सहयोग से रिकॉर्ड खंगालकर जिम्मेदारों की पहचान में जुटी है।

    पंचकूला से जीरकपुर आने वाली रोड की सर्विस लेन पर स्थित सिटी कोर्ट शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स में तीन स्पा सेंटर चल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि मसाज की आड़ में यहां देह व्यापार का अवैध कारोबार हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस को अंदर युवक-युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जिन्हें हिरासत में लिया गया।

    मौके से संदिग्ध सामान भी जब्त किया गया है। पूछताछ के बाद युवतियों और ग्राहकों को छोड़ दिया गया, लेकिन स्पा सेंटर संचालक और उस जगह को किराए पर देने वाले प्रॉपर्टी मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई शहर में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए की गई है।

    एएसपी गजलप्रीत कौर ने बताया कि जीरकपुर में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे जिस्मफिरोशी के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सेंटरों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गजलप्रीत कौर ने बताया कि कई स्पा सेंटर बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं, जिनकी जांच जारी है।

    नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने बताया कि ऐसे रैकेट आमतौर पर किराए पर लिए गए शो-रूम या दुकान में चलाए जाते हैं, इसलिए अब प्राॅपर्टी मालिकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों पर कड़ी नजर रखी जा सके। स्थानीय लोग पुलिस की कार्रवाई से काफी खुश हैं।

    उन्होंने कहा कि इलाके में इन अवैध गतिविधियों से माहौल खराब हो रहा था और पुलिस की इस कार्रवाई से उन्हें राहत मिली है। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि आने वाले समय में ऐसे मामलों को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जीरकपुर को अवैध कारोबार से मुक्त रखने के लिए अभियान जारी रहेगा।