    जीरकपुर में दिनदिहाड़े स्नैचिंग, चलती एक्टिवा पर महिला के गले से दो तोले सोने की चेन झपटी, बाइक सवार दो स्नैचर सीसीटीवी में कैद

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:13 PM (IST)

    जीरकपुर में दिनदहाड़े स्नैचिंग की वारदात हुई। बाइक सवार स्नैचर ने चलती एक्टिवा पर एक महिला के गले से दो तोले सोने की चेन छीन ली। महिला अपनी सास के साथ जा रही थी। जैसे ही मोड़ आया तो बाइक पर पीछा कर रहे दो स्नैचर सोने की चेन तोड़कर चंडीगढ़ की तरफ फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    चलती एक्टिवा पर महिला के गले से चेन झपटता स्नैचर।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। शहर में लूटपाट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रहीं। भबात रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार दो स्नैचरों ने एक्टिवा सवार महिला की दो तोले की सोने की चेन झपट ली और चंडीगढ़ की दिशा में फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई यह पूरी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 

    झुंगियां अड्डा निवासी मनदीप कौर अपनी सास लखविंदर कौर के साथ एक्टिवा पर किसी काम से ढकोली जा रही थीं। जैसे ही उन्होंने पटियाला रोड से भबात रोड की ओर मोड़ लिया, तभी काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर सवार दो युवक उनका पीछा करने लगे।

    मनदीप कौर ने बताया कि जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने एक्टिवा धीमी की, लेकिन तब तक बाइक सवार युवकों ने उनकी चेन झपट ली और तेज रफ्तार से चंडीगढ़ की ओर भाग गए।

    महिला ने जताई सुरक्षा पर चिंता

    मनदीप कौर ने बताया कि झपट ली गई सोने की चेन में लॉकेट भी था, जिसकी कीमत करीब दो लाख रुपये है। दिनदहाड़े इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? कुछ समय पहले उनकी एक सहेली की चेन भी इसी तरह झपटी गई थी और उस समय भी बाइक पर एक मोना और एक सरदार युवक सवार थे।

    पुलिस ने की कार्रवाई शुरू

    जीरकपुर पुलिस ने मनदीप कौर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।