    मोहाली के जीरकपुर में फ्लैट पर छापा, भारी मात्रा में चंडीगढ़ की अवैध शराब बरामद, कार में भी मिली बोतलें

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:11 PM (IST)

    आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने जीरकपुर के मोतिया रॉयल सिटी में एक फ्लैट पर छापा मारा। टीम ने चंडीगढ़ मार्का अवैध शराब की बड़ी मात्रा में बरामद की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपित की कार से 41 बोतलें अवैध शराब भी मिलीं। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

    अवैध शराब के साथ पकड़ा गया युवक पुलिस की हिरासत में।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। एक्साइज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने जीरकपुर के मोतिया रॉयल सिटी स्थित एक फ्लैट पर छापेमारी कर चंडीगढ़ मार्का अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। एक युवक को गिरफ्तार कर उसकी कार भी जब्त कर ली है।

    एक्साइज इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह के अनुसार शाम को सूचना मिली थी कि मोतिया रॉयल सिटी के फ्लैट नंबर 906, टावर-19 में चंडीगढ़ से सस्ती शराब लाकर बेची जा रही है। जानकारी की पुष्टि के बाद टीम ने मौके पर छापा मारा।

    फ्लैट में मौजूद मोहित कुमार को गिरफ्तार किया, जोकि मूलरूप से हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव बुटाना का रहने वाला है। मोतिया रॉयल सिटी में उसने फ्लैट लिया हुआ है। फ्लैट से मिली चाबी के आधार पर पार्किंग में खड़ी कार की तलाशी ली गई।

    कार से बरामद हुई 41 बोतलें

    तलाशी के दौरान कार की डिग्गी से दो डिब्बों में कुल 41 बोतलें अवैध शराब मिलीं। इनमें 17 बोतल इंपीरियल स्टाइल व्हिस्की और 24 बोतल 999 फाइन व्हिस्की शामिल थीं। सभी बोतलें फॉर सेल इन चंडीगढ़ मार्का थीं। आरोपी कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका। पुलिस ने मोहित कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।