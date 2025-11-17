मोहाली के जीरकपुर में फ्लैट पर छापा, भारी मात्रा में चंडीगढ़ की अवैध शराब बरामद, कार में भी मिली बोतलें

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। एक्साइज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने जीरकपुर के मोतिया रॉयल सिटी स्थित एक फ्लैट पर छापेमारी कर चंडीगढ़ मार्का अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। एक युवक को गिरफ्तार कर उसकी कार भी जब्त कर ली है।

एक्साइज इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह के अनुसार शाम को सूचना मिली थी कि मोतिया रॉयल सिटी के फ्लैट नंबर 906, टावर-19 में चंडीगढ़ से सस्ती शराब लाकर बेची जा रही है। जानकारी की पुष्टि के बाद टीम ने मौके पर छापा मारा।

फ्लैट में मौजूद मोहित कुमार को गिरफ्तार किया, जोकि मूलरूप से हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव बुटाना का रहने वाला है। मोतिया रॉयल सिटी में उसने फ्लैट लिया हुआ है। फ्लैट से मिली चाबी के आधार पर पार्किंग में खड़ी कार की तलाशी ली गई।