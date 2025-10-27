जीरकपुर में नाबालिग बच्चों से बर्बरता करने वाले तीन गिरफ्तार और दो की तलाश, बीच सड़क नंगा कर पीटा था
जीरकपुर में नाबालिग बच्चों के साथ हुई बर्बरता के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अभी भी फरार हैं। आरोपियों ने बच्चों को सड़क पर नंगा करके पीटा था। आयोग के चेयरमैन ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित बच्चों को ढूंढकर उनकी सुरक्षा, काउंसलिंग और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाए।
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। बिस्किट का पैकेट उठाकर खाने पर पांच नाबालिग बच्चों को चोरी के शक में नंगा कर पीटने के मामले में पुलिस तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और दो अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपितों में से एक को थाने से और दूसरे को अदालत से जमानत मिल चुकी है, जबकि तीसरे को जेल भेज दिया गया है। यह रिपोर्ट पुलिस ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दी है।
आयोग के चेयरमैन कंवरजीत सिंह ने बताया कि जिला बाल संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित बच्चों को जल्द ढूंढकर उनकी सुरक्षा, काउंसलिंग और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों से गलती हुई भी थी तो भी उन्हें इस तरह अमानवीय तरीके से सजा नहीं दी जा सकती। अपराध की सजा का अधिकार केवल कानून को है, न कि किसी आम व्यक्ति को।
बीच सड़क पर मुर्गा बनाकर अपमानित किया था
यह घटना 21 अक्टूबर 2025 को सामने आई थी। जीरकपुर के वीआईपी रोड पर एक दुकान से कथित तौर पर बिस्किट का पैकेट उठाकर खाने पर दुकानदार और अन्य लोग नाराज हो गए। आरोपियों ने पांचों बच्चों को बीच सड़क पर नंगा कर पीटा और उन्हें मुर्गा बनाकर अपमानित किया। यहां तक कि मारपीट के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। वीडियो में बच्चे हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं, परंतु कोई उन पर दया नहीं करता। वीडियो फैलने के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
15 से 17 वर्ष आयु के हैं पीड़ित
सभी पांचों लड़के 15 से 17 साल की उम्र के हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। उनके परिजन उस इलाके में मेहनत मजदूरी करते हैं। मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने लड़कों को गालियां दीं और आरोप है कि उन्हें जबरन हरी मिर्च भी खिलाई गई। बाल अधिकार आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच अधिकारी को रिपोर्ट सहित तलब किया है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों के मानवाधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।