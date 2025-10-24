Language
    जीकरपुर में मजदूरों के बच्चों के साथ बर्बरता, नंगा कर डंडों और पाइपों से पीटा, मुर्गा बनाया, लोगों ने की निंदा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:54 PM (IST)

    जीरकपुर में 9-10 युवकों ने मजदूरों के बच्चों को नंगा करके पीटा, जिससे लोगों में आक्रोश है। इस बर्बरता की सबने निंदा की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपितों की तलाश जारी है। स्थानीय लोग आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    मजदूरों के बच्चों को प्लास्टिक की पाइप से पीटता युवक।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। वीआईपी रोड पर काम पर पहुंचे मजदूरों के बच्चों को के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उन्हें नंगा कर पीटा। मुर्गा तक बनाया। घटना सुबह करीब पांच बजे की बताई जा रही है। गांव भुड्डा साहिब के रहने वाले मंजदूरों के पांच बच्चे रोजाना की तरह काम करने के लिए वीआईपी रोड पर पहुंचे थे। जब वे अपने काम में व्यस्त थे, तभी वीआईपी ब्लॉक-बी में रहने वाले करीब 9-10 युवक आए। इन युवकों ने बिना किसी कारण मारपीट शुरू कर दी।

    हमलावरों ने बच्चों को नंगा कर बुरी तरह पीटा और उनके साथ बर्बर व्यवहार किया। इस दौरान उन्हें गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकियाँ भी दी गईं। हमले के बाद मजदूरों में दहशत फैल गई और उन्होंने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिलवाया और उनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। 

    पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान कर ली गई है और सभी के खिलाफ मारपीट, धमकी और अभद्रता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और प्रशासन से मांग की है कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। 