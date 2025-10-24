जीकरपुर में मजदूरों के बच्चों के साथ बर्बरता, नंगा कर डंडों और पाइपों से पीटा, मुर्गा बनाया, लोगों ने की निंदा

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। वीआईपी रोड पर काम पर पहुंचे मजदूरों के बच्चों को के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उन्हें नंगा कर पीटा। मुर्गा तक बनाया। घटना सुबह करीब पांच बजे की बताई जा रही है। गांव भुड्डा साहिब के रहने वाले मंजदूरों के पांच बच्चे रोजाना की तरह काम करने के लिए वीआईपी रोड पर पहुंचे थे। जब वे अपने काम में व्यस्त थे, तभी वीआईपी ब्लॉक-बी में रहने वाले करीब 9-10 युवक आए। इन युवकों ने बिना किसी कारण मारपीट शुरू कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हमलावरों ने बच्चों को नंगा कर बुरी तरह पीटा और उनके साथ बर्बर व्यवहार किया। इस दौरान उन्हें गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकियाँ भी दी गईं। हमले के बाद मजदूरों में दहशत फैल गई और उन्होंने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिलवाया और उनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।