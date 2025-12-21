Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घने कोहरे ने थामी रफ्तार, जीरकपुर-अंबाला हाईवे पर घंटों जाम, गंतव्य पर पहुंचने में लगा दोगुना समय

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:28 PM (IST)

    पिछले कुछ दिनों से ठंड बढ़ने के साथ ही घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। रविवार सुबह जीरकपुर-अंबाला नेशनल हाईवे पर दृश्यता कम होने से लंबा जाम ...और पढ़ें

    Hero Image

    अंबाला-जीरकपुर हाईवे पर जाम में फंसे वाहन।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। कुछ दिनों से ठंड बढ़ने के साथ ही घने कोहरे ने जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। रविवार सुबह जीरकपुर-अंबाला नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। वाहन रेंगते हुए चलते नजर आए।

    कुछ ही समय में हाईवे पर लंबा जाम लग गया। डेराबस्सी, लालडू और जीरकपुर में यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। अंबाला से चंडीगढ़ की ओर आने वाले ट्रैफिक की रफ्तार इतनी धीमी रही कि यात्रियों को तय दूरी तय करने में सामान्य से लगभग दोगुना समय लग गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारी वाहन, ट्रक और बसों की गति कम होने से ट्रैफिक दबाव और ज्यादा बढ़ गया। खासकर ढकोली चौक, बलटाना और जीरकपुर के एंट्री पॉइंट पर हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। कई स्थानों पर वाहन रेंगते हुए चलते दिखाई दिए, जबकि कुछ जगहों पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। 

    सिंहपुरा चौक और वीआईपी रोड कट के पास वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। कई लोग तय समय पर अपने कार्यस्थल नहीं पहुंच सके, वहीं स्कूली बच्चों को भी देरी का सामना करना पड़ा।