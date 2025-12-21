घने कोहरे ने थामी रफ्तार, जीरकपुर-अंबाला हाईवे पर घंटों जाम, गंतव्य पर पहुंचने में लगा दोगुना समय

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। कुछ दिनों से ठंड बढ़ने के साथ ही घने कोहरे ने जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। रविवार सुबह जीरकपुर-अंबाला नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। वाहन रेंगते हुए चलते नजर आए।

कुछ ही समय में हाईवे पर लंबा जाम लग गया। डेराबस्सी, लालडू और जीरकपुर में यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। अंबाला से चंडीगढ़ की ओर आने वाले ट्रैफिक की रफ्तार इतनी धीमी रही कि यात्रियों को तय दूरी तय करने में सामान्य से लगभग दोगुना समय लग गया।