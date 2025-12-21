घने कोहरे ने थामी रफ्तार, जीरकपुर-अंबाला हाईवे पर घंटों जाम, गंतव्य पर पहुंचने में लगा दोगुना समय
पिछले कुछ दिनों से ठंड बढ़ने के साथ ही घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। रविवार सुबह जीरकपुर-अंबाला नेशनल हाईवे पर दृश्यता कम होने से लंबा जाम ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। कुछ दिनों से ठंड बढ़ने के साथ ही घने कोहरे ने जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। रविवार सुबह जीरकपुर-अंबाला नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। वाहन रेंगते हुए चलते नजर आए।
कुछ ही समय में हाईवे पर लंबा जाम लग गया। डेराबस्सी, लालडू और जीरकपुर में यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। अंबाला से चंडीगढ़ की ओर आने वाले ट्रैफिक की रफ्तार इतनी धीमी रही कि यात्रियों को तय दूरी तय करने में सामान्य से लगभग दोगुना समय लग गया।
भारी वाहन, ट्रक और बसों की गति कम होने से ट्रैफिक दबाव और ज्यादा बढ़ गया। खासकर ढकोली चौक, बलटाना और जीरकपुर के एंट्री पॉइंट पर हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। कई स्थानों पर वाहन रेंगते हुए चलते दिखाई दिए, जबकि कुछ जगहों पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया।
सिंहपुरा चौक और वीआईपी रोड कट के पास वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। कई लोग तय समय पर अपने कार्यस्थल नहीं पहुंच सके, वहीं स्कूली बच्चों को भी देरी का सामना करना पड़ा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।