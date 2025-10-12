जीरकपुर में बड़ा हादसा, कार चालक ने चार लोगों को मारी टक्कर, भागते समय बाइक चालक को भी चपेट में लिया, लोगों ने घेरकर पकड़ा

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। ढकोली इलाके में एक कार चालक ने चार लोगों को टक्कर मारी। इससे अफरा-तफरी मच गई। कार चालक भागने लगा तो लोगों ने घेर लिया। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। हादसा गुरु नानक एनक्लेव मार्केट के पास ओल्ड अंबाला–कालका रोड पर हुआ। कार ओल्ड अंबाला–कालका रोड से निकलकर गुरु नानक एनक्लेव की तरफ जा रही थी। इसी दौरान सड़क पार कर रहे अनिल गर्ग नामक युवक को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया।

मौके पर मौजूद एक रेहड़ी वाले ने तत्काल उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद कार चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान उसने तीन और लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। भागते समय कार ने एक बाइक चालक को भी चपेट में ले लिया। उसे भी चोटें आईं हैं।