    जीरकपुर में बड़ा हादसा, कार चालक ने चार लोगों को मारी टक्कर, भागते समय बाइक चालक को भी चपेट में लिया, लोगों ने घेरकर पकड़ा

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:26 PM (IST)

    जीरकपुर के ढकोली इलाके में एक कार चालक ने चार लोगों को टक्कर मार दी, जिससे अफरा-तफरी मच गई। भागने की कोशिश में चालक ने एक दोपहिया वाहन को भी टक्कर मारी। गुस्साई भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    ओल्ड अंबाला–कालका रोड पर हुआ हादसा।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। ढकोली इलाके में एक कार चालक ने चार लोगों को टक्कर मारी। इससे अफरा-तफरी मच गई। कार चालक भागने लगा तो लोगों ने घेर लिया। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। हादसा गुरु नानक एनक्लेव मार्केट के पास ओल्ड अंबाला–कालका रोड पर हुआ। कार ओल्ड अंबाला–कालका रोड से निकलकर गुरु नानक एनक्लेव की तरफ जा रही थी। इसी दौरान सड़क पार कर रहे अनिल गर्ग नामक युवक को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया।

    मौके पर मौजूद एक रेहड़ी वाले ने तत्काल उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद कार चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान उसने तीन और लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। भागते समय कार ने एक बाइक चालक को भी चपेट में ले लिया। उसे भी चोटें आईं हैं।

    भीड़ ने गुस्से में कार चालक को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी। ढकोली पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में ले लिया। घायल चारों लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।