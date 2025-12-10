Language
    पंजाब में जिला परिषद-ब्लॉक चुनाव में AAP को मिली शुरुआती बढ़त, निर्विरोध चुने गए 195 उम्मीदवार

    By Rohit Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:30 AM (IST)

    पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) को शुरुआती बढ़त मिली है

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में 14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी (आप) को महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त हुई है।

    राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 195 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिनमें से केवल एक उम्मीदवार आप से बाहर है। इससे ग्रामीण चुनावों के आरंभ में ही राजनीतिक माहौल में गर्माहट आ गई है।

    राज्य में 357 जिला परिषद और 2,863 ब्लाक समिति सीटों में से अब तक 15 जिला परिषद और 181 ब्लाक समिति उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। चुनावी प्रक्रिया के बाद भी लगभग 9,500 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि कई स्थानों पर उनके उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका गया।

    हालांकि, राज्य निर्वाचन आयुक्त राज कमल चौधरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आयोग ने निष्पक्षता से कार्य किया है। उन्होंने बताया कि अमलोह के पंचायत अधिकारी को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया गया, जबकि डेराबस्सी के एक अधिकारी को अनुपस्थिति के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

    उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, तरनतारन में 12 और अमृतसर में 3 जिला परिषद उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। ब्लाक समिति स्तर पर 180 उम्मीदवार आप के हैं, जिनमें तरनतारन से 98 और अमृतसर से 63 उम्मीदवार शामिल हैं।

    होशियारपुर के चब्बेवाल क्षेत्र से 13 उम्मीदवार निर्विरोध घोषित किए गए हैं। नवांशहर में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी बिना मुकाबले जीत हासिल की है।

    विधानसभा चुनाव में लगभग 14 महीने शेष हैं, ऐसे में आप ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। पार्टी ने सभी विधायकों और हलका इंचार्जों को निर्देश दिए हैं कि उनकी अगली राजनीतिक स्थिति इन चुनावों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी।