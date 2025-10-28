राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़।यूट्यूबर अजीत भारती ने मांगी पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दर्ज ने पंजाब पुलिस की संभावित कार्रवाई से सुरक्षा मांगते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

भारती का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर उनकी टिप्पणियों को लेकर पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर का उन्हें कोई आधिकारिक विवरण नहीं मिला है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि उनके खिलाफ सख्त धाराओं समेत एससी/एसटी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।