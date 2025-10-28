यूट्यूबर अजीत भारती ने मांगी पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दर्ज
यूट्यूबर अजीत भारती ने पंजाब पुलिस की संभावित कार्रवाई से सुरक्षा के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर अपनी टिप्पणियों के संबंध में एफआईआर दर्ज होने के बाद सुरक्षा की मांग की है। भारती ने आशंका जताई है कि उन्हें बिना सूचना दिए दमनकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को तय की है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़।यूट्यूबर अजीत भारती ने मांगी पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दर्ज ने पंजाब पुलिस की संभावित कार्रवाई से सुरक्षा मांगते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
भारती का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर उनकी टिप्पणियों को लेकर पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर का उन्हें कोई आधिकारिक विवरण नहीं मिला है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि उनके खिलाफ सख्त धाराओं समेत एससी/एसटी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
उन्होंने आशंका जताई कि बिना सूचना और बिना सुनवाई के उनके खिलाफ दमनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट से सुरक्षा और किसी भी तरह की जबरदस्ती रोकने की मांग की है। जस्टिस सुभाष मेहला ने याचिका पर अगली सुनवाई तीन नवंबर को तय की है।
