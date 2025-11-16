Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो पत्नी के साथ रह रहे यूट्यूबर अरमान मलिक को जान से मारने की धमकी, मांगी एक करोड़ की रंगदारी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:10 PM (IST)

    हरियाणा के यूट्यूबर अरमान मलिक को जान से मारने की धमकी मिली है और उनसे एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले 20 दिनों से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। अरमान को अपने परिवार की सुरक्षा का डर है और उन्होंने पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यूट्यूबर अरमान मलिक को जान से मारने की धमकी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली के जीरकपुर में अपनी दो पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे हरियाणा के यूट्यूबर अरमान मलिक और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन करने वाले ने उनसे एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। अरमान मलिक की तरफ से इसकी शिकायत पुलिस को दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि पिछले करीब 20 दिनों से उनके पास रंगदारी मांगने के लिए फोन आ रहे थे। वह अपने किसी कार्यक्रम के लिए दुबई गए हुए थे। तब उन्हें विदेशी नंबरों से फोन और मैसेज आने लगे थे। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो उनकी पत्नी पायल के नंबरों पर भी फोन कर रंगदारी मांगी गई है।

    फोन करने वाले ने उन्हें धमकाया है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह उनके परिवार को खत्म कर देंगे। उन्होंने पुलिस से जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि कई दिनों से वह इस तरह के फोन काल्स और मैसेज की परवाह नहीं कर रहे थे, लेकिन अब फोन करने वाले ने उनके परिवार को मारने तक की धमकी दे दी है।

    किसी करीबी का हो सकता है हाथ

    अरमान मलिक ने पुलिस को दी शिकायत में शक जाहिर किया है कि इस पूरे मामले में उनका कोई करीबी हो सकता है। क्योंकि जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो उनकी पत्नी के पास फोन आने लगे थे ।उनकी पत्नी के नंबर किसी करीबी के पास ही हो सकते हैं।

    उन्होंने यह भी कहा कि फोन करने वाले ने किसी गैंगस्टर का नाम नहीं लिया है। वह सिर्फ पैसे के लिए फोन कर रहे हैं। पहले 5 करोड रुपए की मांग की गई थी।

    फिर 30 लाख रुपए तक मांगने लगे थे, लेकिन हाल ही में जो फोन आए हैं उसमें एक करोड रुपए की मांग की है। उन्हें दो अलग-अलग विदेशी नंबरों से फोन आ रहे हैं। जिन्होंने करीब 50 बायज मैसेज भी किए हैं।

    बच्चों की सुरक्षा का सता रहा खतरा

    अरमान मलिक का कहना है कि उनका किसी के साथ कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं है। लेकिन इस तरह की धमकी के बाद अब उन्हें अपनी बच्चों की सुरक्षा का खतरा सता रहा है। वह अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे बच्चों को घर में कैद नहीं कर सकते।

    इसलिए उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। उन्होंने इसकी शिकायत एसएसपी आफिस मोहाली में दी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

    पुलिस के पास जो भी शिकायत आई है। उसकी जल्द से जल्द जांच की जाएगी। जांच के आधार पर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, वह की जाएगी।

    - गजलप्रीत कौर एएसपी, जीरकपुर