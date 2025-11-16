दो पत्नी के साथ रह रहे यूट्यूबर अरमान मलिक को जान से मारने की धमकी, मांगी एक करोड़ की रंगदारी

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली के जीरकपुर में अपनी दो पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे हरियाणा के यूट्यूबर अरमान मलिक और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन करने वाले ने उनसे एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। अरमान मलिक की तरफ से इसकी शिकायत पुलिस को दी गई है।

उन्होंने बताया कि पिछले करीब 20 दिनों से उनके पास रंगदारी मांगने के लिए फोन आ रहे थे। वह अपने किसी कार्यक्रम के लिए दुबई गए हुए थे। तब उन्हें विदेशी नंबरों से फोन और मैसेज आने लगे थे। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो उनकी पत्नी पायल के नंबरों पर भी फोन कर रंगदारी मांगी गई है।

फोन करने वाले ने उन्हें धमकाया है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह उनके परिवार को खत्म कर देंगे। उन्होंने पुलिस से जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि कई दिनों से वह इस तरह के फोन काल्स और मैसेज की परवाह नहीं कर रहे थे, लेकिन अब फोन करने वाले ने उनके परिवार को मारने तक की धमकी दे दी है।

किसी करीबी का हो सकता है हाथ अरमान मलिक ने पुलिस को दी शिकायत में शक जाहिर किया है कि इस पूरे मामले में उनका कोई करीबी हो सकता है। क्योंकि जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो उनकी पत्नी के पास फोन आने लगे थे ।उनकी पत्नी के नंबर किसी करीबी के पास ही हो सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि फोन करने वाले ने किसी गैंगस्टर का नाम नहीं लिया है। वह सिर्फ पैसे के लिए फोन कर रहे हैं। पहले 5 करोड रुपए की मांग की गई थी। फिर 30 लाख रुपए तक मांगने लगे थे, लेकिन हाल ही में जो फोन आए हैं उसमें एक करोड रुपए की मांग की है। उन्हें दो अलग-अलग विदेशी नंबरों से फोन आ रहे हैं। जिन्होंने करीब 50 बायज मैसेज भी किए हैं।

बच्चों की सुरक्षा का सता रहा खतरा अरमान मलिक का कहना है कि उनका किसी के साथ कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं है। लेकिन इस तरह की धमकी के बाद अब उन्हें अपनी बच्चों की सुरक्षा का खतरा सता रहा है। वह अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे बच्चों को घर में कैद नहीं कर सकते।