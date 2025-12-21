Language
    Chandigarh News: 'मैं जीना नहीं चाहता...', 26 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या; मरने से पहले बनाई वीडियो

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:24 PM (IST)

    चंडीगढ़ के गांव फैदां में रविवार शाम को 26 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक अमित विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला था। आत ...और पढ़ें

    26 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या, मरने से पहले बनाई वीडियो। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गांव फैदां में रविवार शाम को 26 वर्षीय एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने कैमरे से वीडियो बनाई जिसमें वह कह रहा था कि वह जीना नहीं चाहता।

    मृतक की पहचान अमित विश्वकर्मा के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलने पर सेक्टर-31 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

    पुलिस को रविवार को गांव फैदां में एक युवक को मृत अवस्था में मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस को मृतक के भाई ने बताया कि उसने खिड़की से झांककर देखा तो अमित कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ था।

    उसने शोर मचाया गया और आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा गया। अमित पेशे से कारपेंटर था और उसे फोटोग्राफी का शौक था।