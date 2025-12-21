Chandigarh News: 'मैं जीना नहीं चाहता...', 26 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या; मरने से पहले बनाई वीडियो

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गांव फैदां में रविवार शाम को 26 वर्षीय एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने कैमरे से वीडियो बनाई जिसमें वह कह रहा था कि वह जीना नहीं चाहता।

मृतक की पहचान अमित विश्वकर्मा के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलने पर सेक्टर-31 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।