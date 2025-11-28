Language
    चंडीगढ़ की तीन महिला क्रिकेटर WPL में दिखाएंगी दम, दिल्ली कैपिटल्स और गुजराज जॉइंट्स के लिए खेलेंगी

    By Dr Sumit Singh Sheoran Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:25 PM (IST)

    चंडीगढ़ की तीन महिला क्रिकेटरों ने विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी में बाजी मारी है। तेज गेंदबाज काशवी गौतम को गुजरात जायंट्स ने 65 लाख रुपये में खरीदा, जबकि तानिया भाटिया को दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख रुपये में और नंदनी शर्मा को 20 लाख रुपये में दिल्ली ने अपनी टीम में शामिल किया। यूटीसीए अध्यक्ष ने इसे चंडीगढ़ के लिए गौरव बताया।

    शहर की तीन महिला क्रिकेटर ने विमेंस प्रीमियर लीग की ऑक्शन में बाजी मारी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर की तीन महिला क्रिकेटर ने दिल्ली में विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की ऑक्शन में बाजी मार ली है। यूटीसीए की चार खिलाड़ी इस बार ऑक्शन लिस्ट में शामिल थीं। 9 जनवरी 2026 से होने वाले विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के लिए वीरवार को दिल्ली में आक्शन हुई।

    ऑक्शन में तेज गेंदबाज काशवी गौतम को गुजरात जायंट्स ने 65 लाख रुपये में खरीदा। इसके अलावा तानिया भाटिया को दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख रुपये में और तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा को भी दिल्ली ने 20 लाख में अपनी टीम में शामिल किया है।

    काशवी गौतम को दो साल पहले गुजरात जायंट्स ने ही दो करोड़ रुपये में अपनी टीम में लिया था। उन्होंने आइपीएल में काफी बेहतर प्रदर्शन भी किया, लेकिन गुजरात जायंट्स ने उन्हें रिलीज कर दिया था। डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में गुजरात ने ही उन पर भरोसा जताते हुए 65 लाख रुपये ही खर्च किए हैं।

    उधर इसी सत्र से यूटीसीए से जुड़ी तानिया भाटिया को फिर से दिल्ली की टीम ने अपने साथ रखने का फैसला लिया है। उन्हें ऑक्शन में 30 लाख रुपये में अपनी टीम के साथ जोड़ा है। भाटिया बीते तीन सत्रों से दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ी हैं और इंटरनेशनल स्तर की खिलाड़ी हैं।

    पहली बार ऑक्शन में यूटीसीए की दो अन्य खिलाड़ी नंदनी शर्मा और मोनिका पांडे भी शामिल थीं। तेज गेंदबाज नंदनी को दिल्ली की टीम ने 20 लाख में खरीदा है। बीते समय में इन्होंने घरेलू स्तर पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था।

    ओपनिंग बैटर मोनिका पांडे को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं लिया। यूटीसीए अध्यक्ष सरांश टंडन ने कहा, काशवी, तानिया और नंदनी ने चंडीगढ़ का मान बढ़ाया है। उनकी ये सफलता हमारे महिला क्रिकेट ढांचे की मजबूती को दर्शाती है।