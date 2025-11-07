विश्व विजेता बन लौटीं पंजाब की बेटियां, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, क्रिकेटर अमनजोत कौर ने कहा-घर का स्वागत अनमोल

जागरण संवाददाता, मोहाली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप विजेता अमनजोत कौर और हरलीन कौर का चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। पंजाब सरकार की ओर से शहीद-ए-आजम भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित इस समारोह में सरकार के हरपाल चीमा, सांसद मीत हेयर मंत्री-अधिकारी, प्रशंसक और परिवार के सदस्य मौजूद थे।

अमनजोत कौर और हरलीन देओल ने वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को पहली वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विमान के उतरते ही अमनजोत कौर और हरलीन देओल को फूलों की मालाओं से सम्मानित किया गया।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वागत संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा, "ये पंजाब की बेटियां हमारे राज्य का गौरव हैं।" हारमप्रीत कौर, जो कप्तान हैं, एक सप्ताह बाद अपने घर लौटेंगी।

आयोजन में पंजाब सरकार के अधिकारी, स्थानीय प्रशंसक और परिवार मौजूद थे। अमनजोत कौर ने कहा, "घर का स्वागत अनमोल है। यह जीत पूरे देश को समर्पित है।" हरलीन ने कहा, "वर्ल्ड कप जीतना सपना था। यह पंजाब की बेटियों की जीत है।"