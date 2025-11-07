Language
    विश्व विजेता बन लौटीं पंजाब की बेटियां, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, क्रिकेटर अमनजोत कौर ने कहा-घर का स्वागत अनमोल

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:11 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व विजेता खिलाड़ी अमनजोत कौर और हरलीन देओल के चंडीगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने ढोल-नगाड़ों और फूलों से उनका जोरदार अभिनंदन किया। खिलाड़ियों ने इस प्यार के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करने का वादा किया।

    अमनजोत कौर और हरलीन कौर का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप विजेता अमनजोत कौर और हरलीन कौर का चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। पंजाब सरकार की ओर से शहीद-ए-आजम भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित इस समारोह में सरकार के हरपाल चीमा, सांसद मीत हेयर मंत्री-अधिकारी, प्रशंसक और परिवार के सदस्य मौजूद थे।

    अमनजोत कौर और हरलीन देओल ने वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को पहली वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विमान के उतरते ही अमनजोत कौर और हरलीन देओल को फूलों की मालाओं से सम्मानित किया गया।

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वागत संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा, "ये पंजाब की बेटियां हमारे राज्य का गौरव हैं।" हारमप्रीत कौर, जो कप्तान हैं, एक सप्ताह बाद अपने घर लौटेंगी।

    आयोजन में पंजाब सरकार के अधिकारी, स्थानीय प्रशंसक और परिवार मौजूद थे। अमनजोत कौर ने कहा, "घर का स्वागत अनमोल है। यह जीत पूरे देश को समर्पित है।" हरलीन ने कहा, "वर्ल्ड कप जीतना सपना था। यह पंजाब की बेटियों की जीत है।"