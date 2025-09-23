Language
    चंडीगढ़ में अश्लील बातें लिख भेजे पत्र, महिला व बच्चों हुए प्रताड़ित, डाकघर के सीसीटीवी में पहचाना गया शख्स

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:40 PM (IST)

    चंडीगढ़ में एक महिला ने एक शख्स पर अश्लील पत्र भेजकर उत्पीड़न करने की शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उनके ही सेक्टर का रहने वाला यह शख्स अलग-अलग नामों से पत्र भेज रहा था जिससे उसके बच्चे भी मानसिक रूप से परेशान हैं। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की पहचान हुई है।

    अश्लील बातें लिखे पत्र आए तो महिला और बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। एक शख्स ने नाम बदल-बदलकर अश्लील बातें लिखकर लगातार कई पत्र भेजे। महिला और उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आखिरकार डाकघर में लगे सीसीटीवी की फुटेज से यह शख्स पहचान लिया गया। इसके बाद सेक्टर-39 थाना पुलिस ने सेक्टर-37 डी के में रहने वाले दिलीप कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    सेक्टर-37डी की रहने वाली 55 वर्षीय महिला ने बताया कि दिलीप कुमार लगातार अपना नाम बदलकर उन्हें और उनके परिवार को अश्लील पत्र भेज रहा था। इन पत्रों को पढ़कर उनकी बेटी और बेटे को भी गहरी मानसिक पीड़ा हुई। यह पत्र गहरे मानसिक तनाव और चिंता का कारण बने।

    महिला ने जब डाकघर सेक्टर-17 से जानकारी ली तो पता चला कि पत्र सेक्टर-23 डाकघर से भेजे गए थे। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर दिलीप कुमार कंसल पत्र हाथ में लिए हुए दिखाई दिया। सेक्टर-17 डाकघर में भी फुटेज सुरक्षित रखी गई है, जिसमें स्पष्ट पहचान हो गई।

    डर के मारे बेटी का कॉलेज जाना बंद करवा दिया

    महिला ने बताया कि रमनीक नाम से पत्र भेजे गए। इस कारण वह बेटी को काॅलेज तक नहीं भेज पाईं। उन्हें डर था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच में मामला सही पाया, जिसके बाद सेक्टर-39 थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 के तहत केस दर्ज कर लिया है।