कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को लेकर दिया बयान, पत्नी नवजोत कौर ने किया पलटवार; पूछा- आपने फाइलें क्यों रोकी?
नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा कि उन्होंने नवजोत सिद्धू की फाइलें क्यों रोकीं, जो पंजाब की ग्रोथ के लिए ज़रूरी थीं। उन्होंने माइनिंग ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल किया है कि नवजोत सिद्धू जब कैबिनेट मंत्री थे तब उन्होंने उनकी फाइलों को क्यों रोका। डा. सिद्धू ने यह प्रतिक्रिया कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयानों को लेकर दी है।
कैप्टन ने कहा था कि सिद्धू उनके कैबिनेट मंत्री थे। सात माह तक उन्होंने कोई फाइल तक क्लीयर नहीं की। इसकी वजह से उनके मुख्य सचिव ने उनसे कहा कि कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस कारण उनका महकमा बदल दिया।
कैप्टन के इस बयान पर पूर्व विधायक डा. सिद्धू ने एक्स पर लिखा ‘कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं बस यह कहना चाहती थी, आपने नवजोत सिद्धू की फाइलें क्लियर क्यों नहीं कीं, जो पंजाब की ग्रोथ के लिए जरूरी थीं?
माइनिंग पालिसी, लिकर पालिसी, ट्रैवल और मेडिकल टूरिज्म, अमृतसर गोंडोला प्रोजेक्ट, गारबेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट, नेशनल साइट्स पर टेंडर लगाकर लोकल बाडीज़ में पारदर्शिता लाना, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स, रंजीत एवेन्यू में स्पोर्ट्स पार्क आदि।
क्या बोले कैप्टन
नवजोत कौर सिद्धू के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने जो कहा वह पूरी तरह गलत है। नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू अस्थिर हैं, मैंने उन्हें लंबे समय से देखा है।
वह मेरे मंत्री थे और उन्हें दो विभाग देने के बावजूद वे लगातार शिकायत करते रहे। मैंने उन्हें बिजली विभाग भी दिया फिर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कभी जिम्मेदारी नहीं ली।
उनकी फाइलें महीनों तक लंबित रहीं। वे इस पद के लिए उपयुक्त नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए 500 करोड़ रुपये दिए जाने का उनका दावा सरासर झूठ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।