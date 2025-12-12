कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को लेकर दिया बयान, पत्नी नवजोत कौर ने किया पलटवार; पूछा- आपने फाइलें क्यों रोकी?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल किया है कि नवजोत सिद्धू जब कैबिनेट मंत्री थे तब उन्होंने उनकी फाइलों को क्यों रोका। डा. सिद्धू ने यह प्रतिक्रिया कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयानों को लेकर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैप्टन ने कहा था कि सिद्धू उनके कैबिनेट मंत्री थे। सात माह तक उन्होंने कोई फाइल तक क्लीयर नहीं की। इसकी वजह से उनके मुख्य सचिव ने उनसे कहा कि कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस कारण उनका महकमा बदल दिया।

कैप्टन के इस बयान पर पूर्व विधायक डा. सिद्धू ने एक्स पर लिखा ‘कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं बस यह कहना चाहती थी, आपने नवजोत सिद्धू की फाइलें क्लियर क्यों नहीं कीं, जो पंजाब की ग्रोथ के लिए जरूरी थीं? माइनिंग पालिसी, लिकर पालिसी, ट्रैवल और मेडिकल टूरिज्म, अमृतसर गोंडोला प्रोजेक्ट, गारबेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट, नेशनल साइट्स पर टेंडर लगाकर लोकल बाडीज़ में पारदर्शिता लाना, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स, रंजीत एवेन्यू में स्पोर्ट्स पार्क आदि। क्या बोले कैप्टन नवजोत कौर सिद्धू के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने जो कहा वह पूरी तरह गलत है। नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू अस्थिर हैं, मैंने उन्हें लंबे समय से देखा है।