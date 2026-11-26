रोहित कुमार, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) गठबंधन में बड़ा भाई रहेगा, लेकिन सीटों के बंटवारे में भाजपा की हिस्सेदारी पहले से करीब दोगुनी हो सकती है। भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में 43 से 47 सीटों पर दावेदारी कर सकती है, जो पहले 23 सीटों पर लड़ती थी।

मुख्यमंत्री पद शिअद के पास रखने और भाजपा को पहले से अधिक सीटें देने का यह संभावित समीकरण दोनों दलों की बदली राजनीतिक ताकत और चुनावी जरूरतों से जुड़ा है। अकाली दल को बड़ा भाई बनाए रखने के पीछे केवल पंजाब राजनीतिक-सामाजिक समीकरण ही नहीं, भाजपा का राष्ट्रीय लक्ष्य भी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर 2029 तक देश से नशे की समस्या खत्म करने का लक्ष्य रखा है। पंजाब में सत्ता हासिल कर नशे के खिलाफ अभियान की कमान अपने हाथ में लेना भी भाजपा की अहम रणनीति है।

दावेदारी के पीछे शहरी व हिंदू मतदाता आधार भाजपा की 43 से 47 सीटों की संभावित दावेदारी के पीछे शहरी व हिंदू मतदाता आधार भी है। पठानकोट, जालंधर, होशियारपुर, फाजिल्का और शहीद भगत सिंह नगर पांच ऐसे जिले हैं, जहां हिंदू आबादी बहुमत में है। इन जिलों में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं।

इसके अलावा गुरदासपुर, फिरोजपुर, रूपनगर, लुधियाना, पटियाला, कपूरथला और मोहाली सात ऐसे जिले हैं, जहां हिंदू आबादी 40 प्रतिशत से अधिक है। इनमें 43 विधानसभा सीटें आती हैं। लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, मोहाली, पठानकोट और पटियाला जैसे शहरी प्रभाव वाले जिलों में भी भाजपा अपनी स्थिति मजबूत मानती है। इन जिलों की सभी सीटें शहरी नहीं हैं, लेकिन शहरी मतदाताओं का प्रभाव कई क्षेत्रों के चुनावी नतीजे प्रभावित करता है।

बढ़ा वोट शेयर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 2019 के 9.63 प्रतिशत से बढ़कर 18.56 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत अकाली दल का वोट शेयर 22.45 प्रतिशत से घटकर 13.42 प्रतिशत रह गया। विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से भी भाजपा 23 क्षेत्रों में आगे रही, जबकि अकाली दल नौ क्षेत्रों में बढ़त में रहा। भाजपा पुराने 23 सीटों के समझौते से आगे बढ़ने के लिए इन्हीं आंकड़ों को आधार बना रही है।