राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के लिए फायदेमंद बताया। हुड्डा का कहना है कि दोनों दलों के साथ आने से कांग्रेस को लाभ होगा और पंजाब में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी।

हुड्डा ने दावा किया कि पंजाब की जनता सभी दलों को परख चुकी है और अब कांग्रेस की तरफ देख रही है। पंजाब का विकास केवल कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सभी दलों को परखने के बाद पंजाब के लोगों का भरोसा पक्का हो गया कि कांग्रेस को जन-जन की चिंता है और वह बिना किसी भेदभाव के पूरे राज्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।

गन्ना किसानों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही बैठक में वीरवार को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी बैठक में शामिल हुए।

हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस के सभी विधायक विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। कानून व्यवस्था, किसानों की फसल खरीद, खाद और बीज की अनुपलब्धता तथा गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग पर आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दे उठाए जाएंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। किसान लगातार उनसे मिलकर अपनी समस्याएं बता रहे हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने एक दिसंबर को शाहबाद चीनी मिल के बाहर धरना देने का फैसला किया है।

इसमें कांग्रेस के सांसदों, विधायकों, जिला प्रधानों, पार्टी प्रत्याशियों, अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार इसे लागू करने जा रही है, लेकिन विपक्ष को इसकी कोई जानकारी नहीं है। न तो विपक्ष को भरोसे में लिया गया और न ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। कांग्रेस के रुख के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले सरकार कोई प्रस्ताव लेकर आए, उसके बाद पार्टी अपना पक्ष स्पष्ट करेगी।