चंडीगढ़ के डीएवी काॅलेज में कौन है चोर? दो महिला प्रोफेसरों के पर्स से गहने और नकदी चोरी, पुलिस खोलेगी राज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर 10 स्थित डीएवी काॅलेज में मंगलवार को दो महिला प्रोफेसरों के पर्स से नकदी और गहने चोरी हो गए। इस मामले की शिकायत सेक्टर 3 थाना पुलिस को दी गई है। प्रोफेसर डाॅ. रूपिंदरजीत कौर और डाॅ. कनिका शर्मा ने बताया कि उन्होंने स्टाफ रूम में अपने पर्स रखकर क्लास लेने चली गई थीं।

जब डाॅ. रूपिंदरजीत कौर वापस आईं तो उनके पर्स से 6,500 रुपये और कानों की बाली गायब थी। इसके कुछ समय बाद डाॅ. कनिका शर्मा ने भी अपने पर्स को चेक किया तो 5,500 रुपये गायब मिले।

सेक्टर 39 निवासी डाॅ. रूपिंदरजीत कौर ने कहा कि वह काॅलेज में नियमित रूप से पढ़ाती हैं और इस घटना से उन्हें बड़ा मानसिक और वित्तीय नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपितों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सेक्टर 3 थाना पुलिस ने बताया कि स्टाफ रूम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर चोरी करने वाले की पहचान की जाएगी।