पंजाब की लेडी सिद्धू मूसेवाला... सोशल मीडिया पर वायरल कौन हैं परमजीत कौर? आवाज ने रातोंरात बना दिया स्टार

मोगा की रहने वाली परमजीत कौर का गाना दैट गर्ल इन दिनों युवाओं के बीच खूब लोकप्रिय हो रहा है। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली परमजीत को बचपन से ही गाने का शौक था। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। म्यूजिक प्रोड्यूसर मन्नी संधू ने परमजीत के साथ दैट गर्ल गाने को रिकॉर्ड किया।

प्रिंस शर्मा, चंडीगढ़। कोई ग्लैमर नहीं, लग्जरी गाड़ी या कोई मॉडल भी नहीं। बस आवाज और लिरिक्स के दम पर इस पंजाबी सॉन्ग ने युवाओं को थिरकने के लिए मजबूर कर दिया है। गाने का नाम है 'दैट गर्ल'। इंस्टाग्राम पर जहां इस गाने पर जमकर रील बनाई जा रही हैं। वहीं, इस गाने को यू-ट्यूब पर अब तक 55 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। खास बात है कि गाने में नजर आ रही सिंगर एक साधारण परिवार से है। नाम है- परमजीत कौर।

पंजाब के मोगा की रहने वाली परम शुरू से ही गाने की शौकीन थीं। परमजीत ने धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर गाना शुरू किया। जल्द ही परम की आवाज को परवाज मिले और देखते ही देखते इंटरनेट पर यह लेडी सिंगर तेजी से वायरल होने लगी।

परमजीत की लोकप्रियता और आवाज में दम देखकर ब्रिटिन के म्यूजिक प्रोड्यूसर मन्नी संधू ने उनसे कॉन्टैक्ट किया और जल्द ही दोनों के बीच गाने को लेकर सहमति बनी। जिसके बाद गाने को रिकॉर्ड किया गया और आज यह सॉन्ग इंटरनेट पर धूम मचा रहा है।

दसवीं क्लास से था गाने का शौक 19 साल की परम पंजाब के मोगा के दुनके गांव की रहने वाली हैं। परम एक साधारण परिवार से है, उनके पिता मजदूरी का काम करते हैं। वहीं, उनकी मां घरों में साफ-सफाई का काम करती हैं। परम जब वह दसवीं क्लास में थीं, तभी से उन्हें गाने का शौक था।

परम ने म्यूजिक सब्जेक्ट से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। वह कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ फ्री स्टाइल रैप करती थीं, जिसके वीडियो वह रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करतीं। इस तरह जल्द ही उनके वीडियो को यूजर्स द्वारा पसंद किया जाने लगा और देखते ही देखते वह लोगों के बीच फेमस होने लगी।

कैसे रिकॉर्ड हुआ 'दैट गर्ल' सॉन्ग? म्यूजिक प्रोड्यूसर मन्नी संधू जब भारत आए तो उनकी मुलाकात परम से हुई। यहीं उन्होंने दैट गर्ल गाना शूट करने को लेकर प्लान किया। लेकिन कोई स्टूडियो नहीं होने के कारण उनके लिए यह बड़ी समस्या थी कि इस गाने को शूट कैसे किया जाए।

मोहाली में शूट हुआ गाना: काफी सोच विचार के बाद इस गाने को मोहाली के एक साधारण से कमरे में शूट किया गया। बाहर से ट्रैफिक और हॉर्न की आवाजें आ रही थीं। लेकिन किसी तरह यह गाना शूट करना ही था। न कोई ऑडियो ऑपरेटर, न कोई स्टूडियो, न कोई उन्नत मशीनें... एक लैपटॉप और माइक के जरिए महज 10 मिनट में यह गाना शूट किया गया और आज इस गाने के जरिए परम ऊंचाइयां छू रही हैं।