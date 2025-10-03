मोबाइल फोन पर देख रहा था लोकेशन, बाइक डिवाइडर से टकराई, हेलमेट पहना होने से खुद बचा, पीछे बैठे दोस्त की गई जान

दशहरा देखने जा रहे दो युवक चंडीगढ़ में सड़क हादसे का शिकार हो गए। बिना हेलमेट बैठे गौरव की मौत हो गई। बाइक चालक बलविंदर सिंह हेलमेट की वजह से बच गया। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। वे दिल्ली से पंजाब के रोपड़ जा रहे थे। हादसा सेक्टर-51/54 की विभाजित सड़क के पास हुआ जब चालक मोबाइल फोन में लोकेशन देख रहा था।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दिल्ली से पंजाब के रोपड़ जा रहे दो युवक चंडीगढ़ में सड़क हादसे का शिकार हो गए। बिना हेल्मेट बैठे 23 वर्षीय गौरव की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक बलविंदर सिंह की जान हेलमेट पहने होने की वजह से बच गई। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

साउथ दिल्ली निवासी बलविंदर सिंह उर्फ बिल्ला और उसका साथी गौरव बाइक से रोपड़ में अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। बाइक बलविंदर चला रहा था। सुबह करीब 6 बजे जब दोनों सेक्टर-51/54 की विभाजित सड़क के पास पहुंचे तो बलविंदर रास्ता पता करने के लिए मोबाइल में लोकेशन देखने लगा। इसी दौरान उसका बाइक से नियंत्रण हट गया और बाइक सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े।

गौरव का सिर सीधे सड़क पर लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि बलविंदर ने हेल्मेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई और केवल मामूली चोटें आईं। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डाॅक्टरों ने गौरव को मृत घोषित कर दिया।