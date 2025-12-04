'अकाली दल के नामांकन फाड़ने का दिया ऑर्डर', सुखबीर बादल ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कई अफसरों के नाम लिए
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों ने अकाली दल के सदस्यों के नामांकन पत्र फाड ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने अपना एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। उनके मुताबिक लोकतंत्र की हत्या करके जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों को बेशर्मी से लूटने की तैयारी हो रही है।
🚨ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਮਿਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪਾੜ੍ਹ ਦਿਓ: Punjab Police 🚨— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) December 4, 2025
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ Patiala Police ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ MOST SENSITIVE Conference Call ਦੀ ਸਾਰੀ recording ਆਪ ਸਭ ਸੁਣੋ:
"ਅੱਜ Police… pic.twitter.com/5B98XBU6aY
उन्होंने लिखा कि 'पटियाला पुलिस की कल रात की सबसे संवेदनशील कॉन्फ्रेंस कॉल की पूरी रिकॉर्डिंग आप सब सुनिए।'
'आज पुलिस ऑब्जर्वर कौस्तुभ शर्मा आए थे, उसके बाद हम डिविजनल कमिश्नर विनय बुबलानी के पास गए थे। वहाँ DIG कुलदीप चाहल, DC प्रीति यादव भी थे और मैं भी था। मेरे साथ एसपीहेडक्वार्टर और एसपीसिटी भी थे।'
SSP पटियाला वरुण शर्मा: 'प्रशासन धक्के से मना नहीं करता, उनका क्लियर है कि लोकल बॉडीज में ये होना ही है।'
SSP पटियाला: 'लेकिन उनका ये है कि जिस किसी को भी टारगेट करना है, रोकना है, उसे बाहर-बाहर ही रोका जाए। उसके गाँव, घर यारास्ते में ही रोका जाए। नामांकन फाइलिंग सेंटर पर पहुँचने के बाद ना फाड़े जाएँ।'
SSP पटियाला: 'कल हमारे लिए सबसे संवेदनशील दिन है क्योंकि शायद सुखबीर सिंह बादल खुद घनौर आ रहे हैं।'
SSP पटियाला: 'पॉलिटिकललीडरशिप से डायरेक्शन ले रहे हैं।'
DSP हरसिमरन: 'हंडाना संतुष्ट है?'
SSP पटियाला: 'पॉलिसी यही है कि जिसे भी पर्चा दाखिल करने से रोकना है, उसे गाँव में रोक लो, घर में रोक लो या रास्ते में ही रोक लो।'
SSP पटियाला: डिविजनल कमिश्नर, DIG और डिप्टी कमिश्नर, तीनों का यही धक्का है कि होना तो है ही, लेकिन जिस तरह MC चुनाव के दौरान सेंटरों के अंदर पर्चे फाड़े गए थे, वैसा ना हो। सब कुछ बाहर-बाहर ही हो जाए।
SSP पटियाला: 'हम MLA साहब और उनकी टीम के संपर्क में हैं... सब कुछ इसी तरह प्लान किया हुआ है।'
DSP नाभा: 'MLA साहब के लोगों को 9 बजे का टाइम देकर सबसे पहले पर्चे दाखिल करवा देंगे।'
DSP समाना: 'जो भी रोक-टोक करनी है, वो प्राइवेट बंदों ने करनी है या हमने करनी है, वो बाहर-बाहर ही करनी है... MLA को भी कह दो, जिस बंदे को दबाना है उसे कह दो कि गाँव या घर में ही करा ले।'
SSP पटियाला: 'नोटेड सर'
DSP पत्रान: 'DSP घनौर, सबकी नजर आप पर है, लेकिन जो भी धक्का करना है, गाँव में कर लो, घर में कर लो या रास्ते में ही कर लो।'
SSP पटियाला: 'कल आपके सुखबीर बादल भी आ रहा है... सबको पता है कि नामांकन रोकना भी है और रिजेक्शन भी होना है।'
SSP पटियाला: 'किसी को चिंता नहीं करनी, कोई भी किसी की शिकायत करेगा तो उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट मैं बनवा दूँगा।'
SSP पटियाला: 'DSP राजपुरा, अगर पर्चे छीनने हैं तो 5 किलोमीटर पहले ही छीन लिए जाएँ... अगर कोई अपनी हिम्मत से अंदर आ ही गया तो RO उसकी नामांकन रद्द करवा दे।'
SSP पटियाला: 'हाँ जी जसबीर जी कैसे रहे?'
SSP पटियाला: 'आज 4 पर्चे दाखिल हुए जी, कल जैसे सर ने कहा है... घर या रास्ते में ही सब करेंगे।' जसबीर
SSP पटियाला: 'चलो ठीक है जी, तकड़े होकर जैसे गाइड किया है, वैसे ही काम करो सब।'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।