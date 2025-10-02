चेन छीनकर कहां भागकर जाएगा...युवती ने बहादुरी दिखाते हुए एक स्नैचर को पकड़ा, दो डरकर भागे, पढ़ें मोहाली की यह घटना

मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-8 में मंगलवार सुबह तीन बाइक सवार बदमाशों ने एक युवती के गले से सोने की चेन छीन ली। युवती ने बहादुरी दिखाते हुए शोर मचाया और लोगों की मदद से एक आरोपी को पकड़ लिया जबकि दो भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी स्नैचर की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, मोहाली। चेन छीनकर कहां भागकर जाएगा...गुस्से में यही शब्द बोलते हुए युवती ने एक स्नैचर को पकड़ लिया, जबकि उसके दो साथी डरकर भाग निकले। हिम्मतवाली यह युवती नेहा इंडस्ट्रियल एरिया फेज-7 में जॉब करती हैं। घटना नेहा सुबह 9 के करीब इंडस्ट्रियल एरिया फेज-8 की पुलिस चौकी के पास एयरपोर्ट रोड पर हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नेहा अपने ऑफिस जाने के लिए ऑटो से उतरी थीं। एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने उसका पीछा किया। एक युवक बाइक से उतरा और नेहा के गले से सोने की चेन तोड़ ली। नेहा ने तुरंत उस स्नैचर को पकड़ लिया। इस बीच, दूसरा दूसरा स्नैचर बाइक से उतरकर अपने साथी की मदद को आया और टूटी हुई चेन लेकर भागने की कोशिश की।