    चेन छीनकर कहां भागकर जाएगा...युवती ने बहादुरी दिखाते हुए एक स्नैचर को पकड़ा, दो डरकर भागे, पढ़ें मोहाली की यह घटना

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-8 में मंगलवार सुबह तीन बाइक सवार बदमाशों ने एक युवती के गले से सोने की चेन छीन ली। युवती ने बहादुरी दिखाते हुए शोर मचाया और लोगों की मदद से एक आरोपी को पकड़ लिया जबकि दो भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी स्नैचर की तलाश जारी है।

    इंडस्ट्रियल एरिया फेज-8 की पुलिस चौकी के पास एयरपोर्ट रोड पर वारदात।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। चेन छीनकर कहां भागकर जाएगा...गुस्से में यही शब्द बोलते हुए युवती ने एक स्नैचर को पकड़ लिया, जबकि उसके दो साथी डरकर भाग निकले। हिम्मतवाली यह युवती नेहा इंडस्ट्रियल एरिया फेज-7 में जॉब करती हैं। घटना नेहा सुबह 9 के करीब इंडस्ट्रियल एरिया फेज-8 की पुलिस चौकी के पास एयरपोर्ट रोड पर हुई।

    नेहा अपने ऑफिस जाने के लिए ऑटो से उतरी थीं। एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने उसका पीछा किया। एक युवक बाइक से उतरा और नेहा के गले से सोने की चेन तोड़ ली। नेहा ने तुरंत उस स्नैचर को पकड़ लिया। इस बीच, दूसरा दूसरा स्नैचर बाइक से उतरकर अपने साथी की मदद को आया और टूटी हुई चेन लेकर भागने की कोशिश की।

    नेहा के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए और पकड़े गए स्नैचर को पुलिस के हवाले किया, जिसकी पहचान अमनदीप सिंह के रूप में हुई। उसे कोर्ट में पेश दो दिन के रिमांड पर लिया है। अमनदीप के फरार होने वाले दोनों साथियों क गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। घटना से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।  