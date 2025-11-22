Language
    Punjab News: किसानों के लिए वाट्सएप आधारित डिजिटल सहायक 'सांझा मित्तर' लॉन्च, आसानी से मिलेगी खेती से जुड़ी जानकारी

    By Rohit Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:34 PM (IST)

    क्लीन एयर पंजाब और एग्री टू पावर ने किसानों के लिए 'सांझा मित्तर' नामक व्हाट्सएप आधारित डिजिटल सहायक लॉन्च किया है। यह किसानों को मशीनरी बुक करने, मौसम की जानकारी, तकनीकी सलाह और मिट्टी परीक्षण जैसी सुविधाएँ प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराएगा और उन्हें त्वरित सहायता प्रदान करेगा। 

    Punjab News: किसानों के लिए वाट्सएप आधारित डिजिटल सहायक 'सांझा मित्तर' लॉन्च। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। क्लीन एयर पंजाब और एग्री टू पावर ने मिलकर 'सांझा मित्तर' नामक एक वाट्सएप आधारित डिजिटल सहायक लांच किया है, जो किसानों के लिए कृषि सहायता तक पहुंच को सरल बनाएगा। यह प्लेटफार्म 2,000 से अधिक किसानों के साथ किए गए गहन अध्ययन के आधार पर विकसित किया गया है, जिसमें यह पाया गया कि खेती से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का सबसे भरोसेमंद माध्यम वाट्सएप है।

    सांझा मित्तर किसानों को एक ही परिचित प्लेटफार्म के माध्यम से मशीनरी बुक करने, रियल-टाइम मौसम अपडेट, तकनीकी मार्गदर्शन, मिट्टी परीक्षण की जानकारी और प्रशिक्षण अवसरों की जानकारी प्रदान करता है। यह प्लेटफार्म पूरी तरह से आटोमेशन पर आधारित नहीं है, बल्कि चैटबाट के माध्यम से आने वाले प्रश्नों की समीक्षा प्रशिक्षित फोलोज द्वारा की जाती है, जिससे किसानों को सटीक और व्यक्तिगत सलाह मिलती है।

    किसानों ने तेज सहायता और सेवाओं तक आसान पहुंच की रिपोर्ट दी है। एक उदाहरण में, एक किसान को चैटबाट के माध्यम से अनुरोध करने के मात्र दो घंटे के भीतर मशीनरी उपलब्ध कराई गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समन्वित डिजिटल सहायता समय-संवेदनशील कृषि कार्यों में होने वाली देरी को कम करने की क्षमता रखती है।

    हालांकि यह प्लेटफार्म परीक्षण चरण में है, फिर भी यह प्रभावशाली साबित हो रहा है। किसानों ने तेज सहायता और सेवाओं तक आसान पहुंच की रिपोर्ट दी है। एग्री टू पावर के सीईओ सुखमीत सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी किसान असहाय न महसूस करे। अगले वर्ष इस चैटबाट को पूरे राज्य में विस्तार देने की योजना है।