Punjab News: किसानों के लिए वाट्सएप आधारित डिजिटल सहायक 'सांझा मित्तर' लॉन्च, आसानी से मिलेगी खेती से जुड़ी जानकारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। क्लीन एयर पंजाब और एग्री टू पावर ने मिलकर 'सांझा मित्तर' नामक एक वाट्सएप आधारित डिजिटल सहायक लांच किया है, जो किसानों के लिए कृषि सहायता तक पहुंच को सरल बनाएगा। यह प्लेटफार्म 2,000 से अधिक किसानों के साथ किए गए गहन अध्ययन के आधार पर विकसित किया गया है, जिसमें यह पाया गया कि खेती से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का सबसे भरोसेमंद माध्यम वाट्सएप है।

सांझा मित्तर किसानों को एक ही परिचित प्लेटफार्म के माध्यम से मशीनरी बुक करने, रियल-टाइम मौसम अपडेट, तकनीकी मार्गदर्शन, मिट्टी परीक्षण की जानकारी और प्रशिक्षण अवसरों की जानकारी प्रदान करता है। यह प्लेटफार्म पूरी तरह से आटोमेशन पर आधारित नहीं है, बल्कि चैटबाट के माध्यम से आने वाले प्रश्नों की समीक्षा प्रशिक्षित फोलोज द्वारा की जाती है, जिससे किसानों को सटीक और व्यक्तिगत सलाह मिलती है।

किसानों ने तेज सहायता और सेवाओं तक आसान पहुंच की रिपोर्ट दी है। एक उदाहरण में, एक किसान को चैटबाट के माध्यम से अनुरोध करने के मात्र दो घंटे के भीतर मशीनरी उपलब्ध कराई गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समन्वित डिजिटल सहायता समय-संवेदनशील कृषि कार्यों में होने वाली देरी को कम करने की क्षमता रखती है।