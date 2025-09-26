सुपरफास्ट ट्रेन का चंडीगढ़ पहुंचने पर स्वागत, वीरवार और रविवार को उधयपुर के लिए चलेगी

उदयपुर और चंडीगढ़ के बीच चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन शुक्रवार को चंडीगढ़ पहुंची। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने यात्रियों का स्वागत किया। यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन उदयपुर से और दो दिन चंडीगढ़ से चलेगी। इस ट्रेन में सेकंड एसी थर्ड एसी थर्ड एसी इकोनामी द्वितीय शयनयान और साधारण श्रेणी के कोच शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। उदयपुर और चंडीगढ़ के बीच चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन शुक्रवार को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची। सुबह जब ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची तो चंडीगढ़ स्टेशन पर ट्रेन का स्वागत किया गया। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने यात्रियों का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर को बांसवाड़ा से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। ट्रेन सप्ताह में दो दिन उदयपुर से और दो दिन चंडीगढ़ से चलेगी। उदयपुर से बुधवार और शनिवार को शाम 4:05 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 9:50 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।