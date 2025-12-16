बठिंडा में जल संकट होगा दूर, मान सरकार ने दी 26 करोड़ की सौगात

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। बठिंडा की मिट्टी को आज एक नई सुबह का स्पर्श मिला है। ₹26 करोड़ की लागत से शुरू किए गए ये जल आपूर्ति प्रोजेक्ट्स सिर्फ़ संख्याएँ नहीं हैं; ये 'मान सरकार' की उस दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक हैं जो पंजाब के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। AMRUT 2.0 (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0) के तहत यह निवेश दिखाता है कि बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना मान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

शायद शहर के बहुत से हिस्सों में पानी की कमी या उसकी गुणवत्ता ने लोगों को वर्षों तक संघर्ष करने पर मजबूर किया है। जब नल से गन्दा पानी आता है या नल सूखा रहता है, तो यह केवल असुविधा नहीं होती, यह नागरिक के सम्मान पर भी चोट होती है। इन ₹26 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य सिर्फ़ पाइप बिछाना नहीं है, बल्कि हर बठिंडा निवासी को यह भरोसा दिलाना है कि साफ़ पानी पाना उनका बुनियादी अधिकार है और मान सरकार उस अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

सालों से पानी की कमी झेल रहे बठिंडा शहर के परिवारों को उस समय बड़ी राहत मिली जब मान सरकार के नेतृत्व में मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने अमरपुरा बस्ती में करीब 26 करोड़ रुपये के वॉटर सप्लाई सिस्टम प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखा। AMRUT 2.0 योजना यह सुनिश्चित करती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वह न सिर्फ़ नया हो बल्कि स्थायी (Sustainable) और आधुनिक भी हो। इन प्रोजेक्ट्स में पानी के कुशल वितरण (Efficient Distribution) और जल संरक्षण (Water Conservation) के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह सुविधा सिर्फ़ कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बठिंडा की प्यास बुझाने का काम करेगी। यह मान सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

मेयर मेहता ने बताया कि शहर के कई इलाकों, खासकर मॉडल टाउन फेज 4-5 और अमरपुरा बस्ती के निवासियों को अब तक पानी उधार लेना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस 26 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के तहत दो पानी की टंकियां बनाई जाएंगी, एक अमरपुरा बस्ती में और दूसरी मॉडल टाउन फेज 4-5 में। इनमें से हर टंकी की कैपेसिटी 2 लाख गैलन होगी। मेयर ने कहा कि 63,000 मीटर पाइपलाइन बिछाने से करीब 8,600 घरों को नए कनेक्शन मिलेंगे, जिससे सीधे तौर पर करीब 35,000 लोगों को राहत मिलेगी।

मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह का धन्यवाद किया और कहा कि मुख्यमंत्री और स्थानीय निकाय मंत्री के नेतृत्व में बठिंडा और पूरे पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि मान सरकार हर घर को राहत देने और जनता की समस्याओं को हल करने को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस शिलान्यास समारोह के साथ, बठिंडा शहर के उन इलाकों को साफ और बिना रुकावट पीने का पानी देने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जो लंबे समय से पानी की कमी का सामना कर रहे थे।

₹26 करोड़ का यह निवेश सीधे तौर पर बठिंडा के स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर बनाएगा। साफ़ पानी की आपूर्ति होने से दूषित जल से होने वाली पेचिश, टाइफाइड और अन्य गंभीर बीमारियाँ कम होंगी। जब एक बच्चा साफ़ पानी पीता है, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। यह निवेश वर्तमान की बीमारी पर होने वाले खर्च को बचाता है और पंजाब के भविष्य की पीढ़ी को स्वस्थ बनाने में मदद करता है।

जब सरकारें जनता की आँखों में देखकर, उनकी सबसे बड़ी तकलीफों को दूर करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाती हैं, तो जनता और सरकार के बीच भरोसे का पुल मज़बूत होता है। यह ₹26 करोड़ का प्रोजेक्ट केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह जनता के प्रति सरकार की सेवा भावना का जीता जागता उदाहरण है। यह हर नागरिक को महसूस कराता है कि उनकी आवाज़ सुनी गई है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

यह उपलब्धि बठिंडा को 'जल सुरक्षित' शहरों की श्रेणी में लाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक शुरुआत है। यह बताता है कि मान सरकार पंजाब को देश के सबसे विकसित और सुविधा संपन्न राज्यों में शामिल करने के लिए कितनी उत्सुक है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर बठिंडा गर्व कर सकता है और जिसकी कहानी पूरे पंजाब को एक प्रेरणा देगी।

मान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए यह साबित कर दिया है कि वह पंजाब के लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को कितनी गंभीरता से लेती है। यह पैसा सिर्फ़ सीमेंट और पाइप पर खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि यह लोगों के भरोसे और एक बेहतर कल में निवेश है।