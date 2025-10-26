रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले आर्थिक लाभ रोके, ड्राइवर पहुंचा कोर्ट, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर और जीएम के जमानती वारंट जारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जिला अदालत ने पंजाब रोडवेज के एक ड्राइवर की शिकायत पर डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट और जनरल मैनेजर (जीएम) के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। पंजाब रोडवेज ने 2014 में ड्राइवर जसवंत सिंह को गलत तरीके से सस्पेंड कर दिया था। कुछ समय बाद उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया। इसके बाद न तो उन्हें नौकरी पर रखा गया और न ही रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले आर्थिक लाभ दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने जिला अदालत में रोडवेज के खिलाफ याचिका दायर की थी। दो साल पहले जिला अदालत ने इस याचिका पर जसवंत के हक में फैसला सुनाया था, लेकिन विभाग ने अभी तक इस आदेश को नहीं माना। ऐसे में अब अदालत ने कहा कि अगर अगली तारीख तक जसवंत को उसके सभी लाभ नहीं दिए गए तो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट की सैलरी को अटैच कर दिया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।



याचिकाकर्ता की ओर से केस लड़ने वाले डीआर कैथ ने अदालत में कहा कि जसवंत सिंह ने 26 जून 1997 में पंजाब रोडवेज में बतौर ड्राइवर ज्वाइन किया था। अक्टूबर 2011 को जसवंत बीमार पड़ गए। उनका गांव काफी दूर था जहां सूचना के अधिक साधन उपलब्ध नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी छुट्टी की अर्जी अपने किसी साथी के जरिए भिजवा दी, लेकिन वह अर्जी विभाग तक पहुंची ही नहीं। इस बीच उनकी मां की तबीयत भी बिगड़ गई। इस कारण वह काफी समय तक छुट्टियाें पर रहे।

विभाग ने 28 फरवरी 2012 को उन्हें चार्जशीट कर दिया। उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई और सितंबर 2014 को उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद दोबारा उन्हें नौकरी पर नहीं रखा गया। ऐसे में उन्होंने पंजाब रोडवेज के खिलाफ जिला अदालत में याचिका दायर कर दी।