    चंडीगढ़: 6 जुलाई से जेल में बंद विक्रम मजीठिया को बड़ा झटका, आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत याचिका खारिज

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:29 AM (IST)

    विक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है, जिसके कारण वे 6 जुलाई से नाभा जेल में हैं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें अमृतसर से गिरफ्तार किया ...और पढ़ें

    विक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददता, चंडीगढ़। विक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका खारिज 6 जुलाई से मजीठिया नाभा जेल में बंद हैं।

    पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें 25 जून को अमृतसर से गिरफ्तार किया था।

    आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।

    (खबर अपडेट की जा रही है)

     

     

