मोहाली में एनआईसी ने लिया भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प, सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शानदार आगाज

संवाद सहयोगी, जागरण, मोहाली : केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है।

इसी कड़ी में, सोमवार को एनआईसी कार्यालय, मोहाली में, सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत ईमानदारी से काम करने की शपथ लेकर की गई। समारोह के दौरान, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक ईमानदारी और विश्वसनीयता बनाए रखने की शपथ ली।