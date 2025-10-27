मोहाली में एनआईसी ने लिया भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प, सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शानदार आगाज
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) मोहाली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत हुई। अधिकारियों और कर्मचारियों ने ईमानदारी से काम करने और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए शपथ ली। इस अवसर पर, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के महत्व पर प्रकाश डाला गया और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यह कार्यक्रम 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2025 तक चलेगा।
संवाद सहयोगी, जागरण, मोहाली : केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है।
इसी कड़ी में, सोमवार को एनआईसी कार्यालय, मोहाली में, सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत ईमानदारी से काम करने की शपथ लेकर की गई। समारोह के दौरान, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक ईमानदारी और विश्वसनीयता बनाए रखने की शपथ ली।
इसमें एनआईसी और चुनाव कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के महत्व पर प्रकाश डाला गया और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया।
