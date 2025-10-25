Language
    वेरका की लस्सी का पैकेज 5 रुपये महंगा, 800 की जगह अब 900ML

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:06 PM (IST)

    वेरका ने लस्सी के पैकेट पर 5 रुपये बढ़ा दिए हैं, अब यह 35 रुपये में मिलेगी। पैकिंग में बदलाव किया गया है, पहले 800 मिलीलीटर की पैकिंग थी अब 900 मिलीलीटर की होगी। नई पैकिंग बाजार में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वेरका के दूध और उत्पादों की कीमतें कम करने की घोषणा की थी।

    Hero Image

    वेरका की लस्सी के नए पैकेट बूथों पर मिलने शुरू हो गए हैं।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वेरका ने लस्सी का पैकेट पांच रुपये महंगा कर दिया है, जोकि अब 30 के बजाय 35 रुपये में मिलेगा। हालांकि, पैकिंग में भी बदलाव किया गया है। पहले 800 मिलीलीटर का पैकेट था, लेकिन अब उसमें 900 मिलीलीटर लस्सी मिलेगी। नई पैकिंग शनिवार से ही मार्केट में उपलब्ध है।

    दीवाली के बाद बढ़ाए गए रेटों का पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों पर असर पड़ेगा। उधर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वेरका के दूध और अन्य उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि संशोधित कीमतें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी, जो कि केंद्र सरकार के जीएसटी 2.0 के अनुसार होंगी। 