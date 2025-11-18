मोहाली पुलिस ने किया अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 15 वाहन बरामद; 6 आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मोहाली। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मोहाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में छह आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13 मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा और एक आल्टो कार बरामद की है।

इस आपरेशन को इंस्पेक्टर हरमिंदर सिंह (सीआईए स्टाफ) और इंस्पेक्टर मलकीत सिंह (एंटी नारकोटिक सेल, मुबारकपुर) की टीमों ने अंजाम दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में कमलप्रीत सिंह (22 वर्ष), बीरबल कुमार (22 वर्ष), लवप्रीत सिंह उर्फ लव (26 वर्ष), विवेक कुमार (19 वर्ष), हरप्रीत सिंह (19 वर्ष) और साहिल (19 वर्ष) शामिल हैं।

सभी आरोपित अविवाहित हैं और अधिकतर की शिक्षा 6 वीं से 12 वीं कक्षा तक है। इनमें से तीन आरोपितों को गाजीपुर रोड, जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपित फिलहाल रिमांड पर हैं और उनसे पूछताछ जारी है। संभावना है कि पूछताछ के दौरान और भी चोरी की वारदातों का खुलासा हो सकता है और अन्य चोरी किए गए वाहन भी बरामद किए जा सकते हैं।

पुलिस के अनुसार, 11 नवंबर 2025 को जीरकपुर निवासी जसकरण सिंह ने शिकायत दी थी कि उसके घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को एक अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया है। इस पर थाना जीरकपुर में मामला दर्ज किया गया।

जांच के दौरान एंटी नारकोटिक सेल मुबारकपुर की टीम ने आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। 13 नवंबर को सीआईए स्टाफ की टीम को खरड़ बस स्टैंड पर सूचना मिली कि कमलप्रीत सिंह उर्फ कमलू और बीरबल कुमार, जो वाहन चोरी की वारदातों में शामिल हैं, एक बिना नंबर की काली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर खरड़ क्षेत्र में घूम रहे हैं और किसी नई चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ थाना सिटी खरड़ में मामला दर्ज किया गया।

पूछताछ में सामने आया कि कमलप्रीत सिंह और बीरबल कुमार ने खरड़ कोर्ट, मोहाली कोर्ट काम्प्लेक्स, मेन बाजार खरड़, गांव खानपुर, गांव दाऊं, व्हाइट टावर सोसाइटी खरड़, शिवजोत एन्क्लेव और खरड़ कोर्ट के पीछे से मोटरसाइकिलें और एक्टिवा चोरी की थी।