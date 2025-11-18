भारत की हूला-हूप क्वीन! चंडीगढ़ में KB DAV की वैष्णवी ने फिर रचा इतिहास, नाम किया दूसरा गिनीज रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कैलाश बहल डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 7-बी, चंडीगढ़ की कक्षा सात की छात्रा वैष्णवी गुप्ता ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। उन्होंने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक और नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए सिर्फ 30 सेकंड में लेटकर अपने पैर के चारों ओर 141 हूला-हूप रोटेशन पूरे किए, जिसने उन्हें एक बार फिर वैश्विक प्रतिभा के रूप में स्थापित कर दिया।

वैष्णवी गुप्ता बचपन से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्कूल का नाम रोशन करती आ रही हैं। पहले ‘गूगल गर्ल’ के नाम से प्रसिद्ध वैष्णवी ने मात्र 8 वर्ष की आयु में इतिहास रचते हुए हूला-हूप करते हुए 50 सीढ़ियाँ सबसे तेज चढ़ने का गिनीज़ रिकॉर्ड बनाया था, जिसे उन्होंने 14.84 सेकंड में पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने 207 लगातार एक पैर से हूला-हूप रोटेशन कर अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसे वैश्विक रिकॉर्ड संस्थाओं ने मान्यता दी है।