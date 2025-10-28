Language
    चंडीगढ़ में Thar चालक ने मचाया आतंक, भीड़ भरे एरिया में खो बैठा Control, चार वाहनों को मारी टक्कर, पेट्रोल पंप मालिक घायल

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 02:47 PM (IST)

    चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा में एक तेज रफ्तार थार गाड़ी अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकरा गई, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में पेट्रोल पंप मालिक आरआर गिल घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, छठ पूजा की खरीदारी के चलते बाजार में काफी भीड़ थी। गनीमत यह रही कि कई लोगों की जान बच गई। पुलिस ने थार को कब्जे में लेकर चालक का मेडिकल करवाया है और मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस ने थार गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक का मेडिकल करवाया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। डड्डूमाजरा में बीच बाजार एक तेज रफ्तार थार गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर एक के बाद एक तीन कारों और एक ई-रिक्शा से जा टकराई। इस हादसे में सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि सबसे आगे चल रही गाड़ी में बैठे सेक्टर-37 स्थित पेट्रोल पंप मालिक आरआर गिल घायल हो गए। उन्हें मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जीएमएसएच-16 में भर्ती कराया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के वक्त बाजार में छठ पूजा की खरीदारी को लेकर काफी भीड़ थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना हादसा और भयावह हो सकता था। थार गाड़ी चला रहा युवक रोपड़ जिले के गुन्नूमाजरा गांव का निवासी परमजीत सिंह बताया जा रहा है। उसके साथ गाड़ी में एक और युवक मौजूद था। दोनों हादसे में बाल-बाल बच गए।

    पुलिस के अनुसार, थार चालक परमजीत सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उसका साथी युवक पुलिस को बताया कि गाड़ी चलाते समय परमजीत का शरीर अकड़ गया, जिससे उसने नियंत्रण खो दिया और एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी। पुलिस ने थार गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक का मेडिकल करवाया है। अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि चालक ने किसी प्रकार का नशा किया था या नहीं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।