    चंडीगढ़ में दिनदहाड़े चोरी, अलमारी की चाबी बनाने के बहाने आए दो युवक ले उड़े सोने-चांदी के गहने और नकदी

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:51 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-37 में अलमारी की चाबी बनाने के बहाने दो युवकों ने एक घर से लाखों के गहने और नकदी चुरा ली। नितिश दिवान नामक एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और निवासियों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की अपील की है।

    सीसीटीवी की फुटेज में दो संदिग्ध दिखाई दिए हैं, पुलिस को तलाश।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।  अलमारी की चाबी बनाने के बहाने आए दो युवकों ने घर में घुसकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दोनों युवक घर से सोने के दो पेंडेंट सेट, एक चेन, एक झुमका, दो बालियां, हीरे की दो अंगूठियां, लगभग 500 ग्राम चांदी और 1,50,000 नकदी ले गए। दिनदहाड़े हुई घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    शिकायतकर्ता सेक्टर-37 निवासी नितिश दिवान ने बताया कि वह आईटी पार्क, डीएलएफ स्थित ई-क्लर्क्स प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी करते हैं। शाम करीब 4:35 बजे उनकी मां घर के पास गली से गुजर रहे एक चाबी बनाने वाले को अलमारी की चाबी बनाने के लिए घर लेकर आईं। चाबी वाला काफी कोशिशों के बाद भी चाबी नहीं बना पाया और बोला कि यह चाबी टेढ़ी हो चुकी है, वह इसे अगले दिन अपने साथी की मदद से सही कर देगा।

    चाबी वाला अपने साथी के साथ घर पहुंचा। एक व्यक्ति चाबी बनाने का नाटक करने लगा, जबकि दूसरा दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इस दौरान घर में रखे कीमती जेवरात और नकदी चोरी कर ली गई। वारदात के बाद घरवालों ने तुरंत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज में दोनों संदिग्ध दिखाई दिए हैं। पुलिस ने फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपितों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है।

    लोग बाेले-चोरी की वारदातें बढ़ रही, पुलिस भी गश्त बढ़ाए

    सेक्टर-39 थाना पुलिस के अनुसारा पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत अब जाकर पुलिस को दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और चोरी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से स्थानीय लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि चोरी की घटनाओं में अचानक इजाफा हुआ है और पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए।