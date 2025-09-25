चंडीगढ़ में दिनदहाड़े चोरी, अलमारी की चाबी बनाने के बहाने आए दो युवक ले उड़े सोने-चांदी के गहने और नकदी

चंडीगढ़ के सेक्टर-37 में अलमारी की चाबी बनाने के बहाने दो युवकों ने एक घर से लाखों के गहने और नकदी चुरा ली। नितिश दिवान नामक एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और निवासियों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अलमारी की चाबी बनाने के बहाने आए दो युवकों ने घर में घुसकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दोनों युवक घर से सोने के दो पेंडेंट सेट, एक चेन, एक झुमका, दो बालियां, हीरे की दो अंगूठियां, लगभग 500 ग्राम चांदी और 1,50,000 नकदी ले गए। दिनदहाड़े हुई घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता सेक्टर-37 निवासी नितिश दिवान ने बताया कि वह आईटी पार्क, डीएलएफ स्थित ई-क्लर्क्स प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी करते हैं। शाम करीब 4:35 बजे उनकी मां घर के पास गली से गुजर रहे एक चाबी बनाने वाले को अलमारी की चाबी बनाने के लिए घर लेकर आईं। चाबी वाला काफी कोशिशों के बाद भी चाबी नहीं बना पाया और बोला कि यह चाबी टेढ़ी हो चुकी है, वह इसे अगले दिन अपने साथी की मदद से सही कर देगा।

चाबी वाला अपने साथी के साथ घर पहुंचा। एक व्यक्ति चाबी बनाने का नाटक करने लगा, जबकि दूसरा दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इस दौरान घर में रखे कीमती जेवरात और नकदी चोरी कर ली गई। वारदात के बाद घरवालों ने तुरंत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज में दोनों संदिग्ध दिखाई दिए हैं। पुलिस ने फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपितों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है।