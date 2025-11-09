CM भगवंत मान के डीपफेक वीडियो मामले में हाईकोर्ट पहुंची संगरूर की दो महिलाएं, पुलिस पर उत्पीड़न का लगाया आरोप

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के डीपफेक वीडियो के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। संगरूर जिले के गांव फग्गूवाल की दो महिलाओं करमजीत कौर और सुरिंदर पाल कौर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके परिवार का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने वाले जगमन समरा से कोई लेना-देना नहीं, जबकि पुलिस उनके परिवार को लगातार परेशान कर रही है। करमजीत कौर ने बताया कि उनके पति रवि इंदर सिंह को पुलिस ने गांव के दो अन्य व्यक्तियों जसविंदर सिंह और रूपिंदर सिंह के साथ 21 अक्टूबर को अवैध रूप से हिरासत में लिया और 25 अक्टूबर तक बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के थाने में बंद रखा और थर्ड डिग्री यातना दी। बाद में उन्हें एफआईआर नंबर 117 (23 अक्टूबर 2021, थाना मूनक, जिला संगरूर) में झूठा आरोपित दिखा दिया गया, जबकि उस मामले में उनका नाम पहले कभी नहीं था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने बताया कि इस संबंध में 26 अक्टूबर 2025 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं ने हाईकोर्ट से अपील की कि उन्हें और उनके परिवार को पुलिस व राजनीतिक दबाव से सुरक्षा प्रदान की जाए और उक्त मामले की जांच सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए।