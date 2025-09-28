Language
    मोहाली में राहगीरों को बनाते थे निशाना, दो स्नैचर गिरफ्तार और तीसरे की तलाश, 20 मोबाइल फोन बरामद

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:12 PM (IST)

    मोहाली पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग गिरोह के दो सदस्यों साहिल और विकास को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 20 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस उनके तीसरे साथी की तलाश कर रही है। जांच में पता चला कि साहिल पर मादक पदार्थ तस्करी और विकास पर हत्या का मामला दर्ज है। यह गिरोह राहगीरों को निशाना बनाता था। पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है।

    गिरफ्तार किए गए स्नैचरों में एक पर पहले से नशा तस्करी और दूसरे पर हत्या का मामला दर्ज है।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। राहगीरों को निशाना बनाकर मोबाइल फोन छीनने वाले दो स्नैचरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान बढ़माजरा के रहने वाले साहिल और विकास के रूप में हुई है। साहिल के खिलाफ पहले से ही नशा तस्करी का केस दर्ज है, जबकि विकास के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। दोनों से 20 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जोकि उन्होंने अलग-अलग जगह वारदात को अंजाम देकर छीने थे। पुलिस के अनुसार, स्नैचरों के एक और साथी की पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।

    डीएसपी सिटी-1 पृथ्वी सिंह चाहल ने बताया कि गांव मोहाली में फलों की रेहड़ी लगाने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि दो युवक उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर फेज-1 थाने पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस ने खुफिया सूचनाओं और छानबीन के आधार पर साहिल और विकास को गिरफ्तार किया।

    पूछताछ के दौरान इनके पास से 20  मोबाइल फोन बरामद हुए। यह गिरोह पिछले लंबे समय से इलाके में सक्रिय था और राहगीरों को अपना निशाना बना रहा था। पुलिस का कहना है कि आरोपितों से पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है।