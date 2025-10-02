Language
    चंडीगढ़ में सेक्टर-15 की मार्केट में चले चाकू, खाना खाने आए पीयू के दो छात्रों पर जानलेवा हमला

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:43 AM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-15 में पंजाब यूनिवर्सिटी के दो छात्रों मनीष और आदित्य पर कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। खाना खाने के दौरान हुई कहासुनी के बाद हमलावरों ने मनीष के सीने और आदित्य के हाथों पर वार किए। दोनों को पीजीआई रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी न होने से पहचान में दिक्कत आ रही है।

    हमलावरों ने दोनों छात्रों के सीने और हाथों पर वार किए।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-15 में बुधवार देर रात खाना खाने आए पंजाब यूनिवर्सिटी के दो छात्रों पर 7-8 युवकों से चाकुओं से हमला कर दिया। मनीष के सीने और आदित्य के दोनों हाथों और सीने पर वार किए गए। मार्केट में दहशत फैल गई। वारदात के बाद युवक फरार हो गए। घायलों को उनके दोस्तों ने जीएमएसएच-16 में भर्ती कराया गया, बाद में हालत गंभीर होने पर उन्हें पीजीआई रेफर किया गया। 

    पीयू हॉस्टल नंबर-6 में रहने वाले 27 वर्षीय मनीष  और 23 वर्षीय आदित्य रात को सेक्टर-15 स्थित वाइन शॉप के सामने लगी साउथ इंडियन खाने की रेहड़ी पर खाना खाने गए थे। खाना ऑर्डर करने के दौरान वहां मौजूद कुछ अज्ञात युवकों से उनकी कहासुनी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बहस इतनी बढ़ गई कि युवकों ने अचानक चाकू निकालकर मनीष और आदित्य पर वार कर दिए।

    वारदात के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। हमला करने वाले 7 से 8 युवक दो बाइक और एक स्कूटी पर सवार होकर सेक्टर-25 की ओर भाग निकले। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए नाकाबंदी करवाई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा।

    सीसीटीवी न होने से पहचान करने में आ रही दिक्कत

    वारदात वाली जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला, जिससे पुलिस को हमलावरों की पहचान करने में परेशानी हो रही है। हालांकि पुलिस आसपास के सेक्टरों के कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों के भागने की दिशा और वाहन की पहचान हो सके। पुलिस ने घायलों के दोस्तों और चश्मदीदों के बयान दर्ज कर मामला दर्ज कर लिया है।