Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में रात को एक्टिवा पर घूमते और जो भी अकेला फंसता उसे लूट लेते, नाबालिग सहित दो गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:57 PM (IST)

    चंडीगढ़ में ऑटो चालक से लूटपाट मामले में नाबालिग सहित दो को गिरफ्तारी हुई है। आरोपितों ने एक्टिवा पर सवार होकर ऑटो चालक का रास्ता रोका और चाकू की नोंक पर पर्स आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी लूट ली। पुलिस ने उनसे एक्टिवा हथियार और लूटी गई चीजें बरामद की हैं। अजय को जेल भेज दिया है। नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए भेजा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चंडीगढ़ सेक्टर-31 थाना पुलिस की हिरासत में आरोपित अजय।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रात को एक्टिवा पर घूमते और जो भी अकेला फंसता उसे लूट लेते। ऐसे ही वारदात को अंजाम देने वाले एक नाबालिग समेत दो लुटेरों को सेक्टर-31 थाना पुलिस ने पकड़ा है। यह कार्रवाई एक ऑटो चालक की शिकायत पर हुई है। आरोपितों की पहचान रामदरबार फेज-1 निवासी 24 वर्षीय अजय उर्फ भैरव और एक 17 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने उनसे वारदात में इस्तेमाल की गई सफेद एक्टिवा, धारदार प्लास्टिक का कांटेदार चम्मच, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी बरामद कर ली है। अजय को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। अजय के खिलाफ पहले भी सेक्टर-31 थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    ऑटो चालक को लूटा था, ड्राइविंग लाइसेंस तक ले गए थे

    रायपुर कलां निवासी ऑटो चालक ललित कुमार ने शिकायत दी थी कि वह अपने ऑटो में रामदरबार लाइट पाइंट से ट्रिब्यून चौक की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सफेद एक्टिवा पर सवार दो युवकों ने उसका रास्ता रोका। एक ने उसकी पीठ पर धारदार चाकू जैसा औजार रखा और दूसरे ने जबरन उसकी जेब से पर्स निकाल लिया। पर्स में करीब 700 से 800 रुपये नकद, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस था। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। 