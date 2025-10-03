चंडीगढ़ में रात को एक्टिवा पर घूमते और जो भी अकेला फंसता उसे लूट लेते, नाबालिग सहित दो गिरफ्तार

चंडीगढ़ में ऑटो चालक से लूटपाट मामले में नाबालिग सहित दो को गिरफ्तारी हुई है। आरोपितों ने एक्टिवा पर सवार होकर ऑटो चालक का रास्ता रोका और चाकू की नोंक पर पर्स आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी लूट ली। पुलिस ने उनसे एक्टिवा हथियार और लूटी गई चीजें बरामद की हैं। अजय को जेल भेज दिया है। नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए भेजा है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रात को एक्टिवा पर घूमते और जो भी अकेला फंसता उसे लूट लेते। ऐसे ही वारदात को अंजाम देने वाले एक नाबालिग समेत दो लुटेरों को सेक्टर-31 थाना पुलिस ने पकड़ा है। यह कार्रवाई एक ऑटो चालक की शिकायत पर हुई है। आरोपितों की पहचान रामदरबार फेज-1 निवासी 24 वर्षीय अजय उर्फ भैरव और एक 17 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है।

पुलिस ने उनसे वारदात में इस्तेमाल की गई सफेद एक्टिवा, धारदार प्लास्टिक का कांटेदार चम्मच, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी बरामद कर ली है। अजय को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। अजय के खिलाफ पहले भी सेक्टर-31 थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं।