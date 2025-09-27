Language
    चंडीगढ़ से दो नाबालिग लड़कियां लापता, ढूंढने पर भी नहीं मिली, अपहरण का मामला दर्ज

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:28 PM (IST)

    चंडीगढ़ के दो इलाकों से दो नाबालिग लड़कियां रहस्यमय ढंग से लापता हो गई हैं। पहली घटना धनास की है जहां एक 15 वर्षीय लड़की 24 सितंबर से गायब है। दूसरी घटना बुड़ैल गांव की है जहां एक 16 वर्षीय लड़की 17 सितंबर से लापता है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और किशोरियों की तलाश जारी है।

    एक नाबालिग 17 और दूसरी 24 सितंबर से लापता। पुलिस कर रही तलाश।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के अलग-अलग इलाकों से दो नाबालिग रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गईं। दोनों ही मामलों में परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धनास स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी 24 सितंबर से घर नहीं आई है।

    परिवार ने पहले अपनी ओर से उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उसका कोई कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने थाना सारंगपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने तथ्यों की पुष्टि करने के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है।

    दूसरा मामला सेक्टर-45 स्थित गांव बुड़ैल का है। यहां की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 17 सितंबर से लापता है। शिकायत के अनुसार बेटी को सुबह करीब 11 बजे आखिरी बार घर पर देखा गया था। उसके बाद से वह अचानक गायब हो गई।

    परिवार ने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहां खोजबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। इसके बाद मामला थाना सेक्टर-34 पुलिस के पास पहुंचा। तथ्यों की पुष्टि के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया।

    दोनों ही मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि लापता किशोरियों की तलाश में टीमें गठित की गई हैं और उनके बारे में सुराग जुटाए जा रहे हैं।