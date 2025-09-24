मनीमाजरा की ज्वेलरी शाॅप में लूट की कोशिश में दो गिरफ्तार, कर्ज और खर्च के दवाब में थे, सोशल मीडिया से आया आइडिया

चंडीगढ़ के मनीमाजरा में रिलायंस ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिमांशु और सन्नी नामक इन आरोपियों ने सोशल मीडिया से आइडिया लेकर वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। कर्ज और पारिवारिक खर्चों के दबाव में उन्होंने लूट का प्लान बनाया था। पुलिस ने हथियार औजार और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सोशल मीडिया से आइडिया लेकर मनीमाजरा स्थित रिलायंस ज्वेलरी शाप में लूट की कोशिश को अंजाम देने में नाकाम रहे दो युवकों को मनीमाजरा पुलिस ने अंबाला से दबोच लिया। अंबाला कैंट के अग्रवाल काॅम्प्लेक्स निवासी 32 वर्षीय हिमांशु उर्फ साहिल और यमुनानगर जिले के जगाधरी निवासी 31 वर्षीय सन्नी ने कर्ज व पारिवारिक खर्चों के दबाव में लूट की योना बनाई थी।

पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात के दौरान इस्तेमाल कार, चाकू, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, ताला तोड़ने के औजार और दो बैग बरामद किए हैं। बैग में कपड़े, दस्ताने, मास्क, टोपी, जैकेट और रेनकोट हैं, जिन्हें ऑनलाइन मंगवाया था। हिमांशु उर्फ साहिल का साहिल एंटरप्राइजेज के नाम से हाउसकीपिंग सेवा का कारोबार है।

रिलायंस ज्वेल्स ने भी साहिल से हाउसकीपिंग की सेवाएं ली थीं। इसी बहाने वह और उसका साथी सन्नी अक्सर शोरूम में आते-जाते रहे और अंदर-बाहर की जानकारी जुटा ली। पुलिस पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया है कि वे कर्ज और पारिवारिक खर्चों के दबाव में थे, इसलिए लूट की योजना बनाई। वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने इलेक्ट्राॅनिक कटर, चाकू और अन्य सामान खरीदा और सोशल मीडिया से आइडिया लिया।

सुरक्षाकर्मी की गर्दन पर रखा था चाकू, दूसरे गार्ड्स को देखकर भागे थे मनीमाजरा निवासी सुरक्षा कर्मी सुरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सोमवार अलसुबह करीब 3 बजे दो युवक उसके पास पहुंचे। दोनों ने खुद को पूरी तरह ढका हुआ था। आते ही युवकों ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। इसी दौरान एक युवक ने शोरूम का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मी किसी तरह चकमा देकर बाहर भाग निकला और मदद के लिए अन्य गार्ड्स को बुला लिया।