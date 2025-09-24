Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूट्यूब पर वीडियो देखा, ऑनलाइन मंगाए दस्ताने और मास्क... ज्वैलरी शॉप लूटने पहुंचे दो युवकों के साथ क्या हुआ?

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:50 PM (IST)

    चंडीगढ़ के मनीमाजरा में रिलायंस ज्वैलरी शॉप में लूट की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अंबाला निवासी हिमांशु और सन्नी के रूप में पहचाने गए इन आरोपियों ने कर्ज और पारिवारिक खर्चों के दबाव में आकर सोशल मीडिया से आइडिया लेकर इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी।

    prefferd source google
    Hero Image
    ज्वैलरी शॉप में लूट की कोशिश नाकाम, दो गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सोशल मीडिया से आईडिया लेकर मनीमाजरा स्थित रिलायंस ज्वैलरी शॉप में लूट की कोशिश को अंजाम देने में नाकाम रहे दो आरोपितों को मनीमाजरा पुलिस ने हरियाणा के अंबाला से दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अंबाला कैंट के अग्रवाल कांप्लेक्स निवासी हिमांशु उर्फ साहिल (32) और यमुनानगर जिले के जगाधरी निवासी सन्नी (31) के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से वारदात के दौरान इस्तेमाल कार, चाकू, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, ताला तोड़ने के औजार और दो बैग बरामद किए हैं। इनमें कपड़े, दस्ताने, मास्क, टोपी, जैकेट और रेनकोट शामिल हैं, जिन्हें आरोपितों ने ऑनलाइन मंगवाया था। जानकारी के मुताबिक हिमांशु उर्फ साहिल, साहिल एंटरप्राइजेज के नाम से हाउसकीपिंग सेवाओं का कारोबार करता था।

    इस दौरान रिलायंस ज्वैल्स चंडीगढ़ ने भी उसकी सेवाएं ली थीं। इसी बहाने वह और उसका साथी सन्नी अक्सर शोरूम में आते-जाते रहे और अंदर-बाहर की जानकारी जुटा ली। पुलिस पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया है कि वे कर्ज और पारिवारिक खर्चों के दबाव में थे, इसलिए लूट की योजना बनाई। वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रानिक कटर, चाकू और अन्य सामान खरीदा और सोशल मीडिया से आईडिया लिया।

    मनीमाजरा निवासी सुरक्षा कर्मी सुरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सोमवार अलसुबह करीब 3 बजे दो युवक उसके पास पहुंचे। दोनों ने खुद को पूरी तरह ढका हुआ था। आते ही आरोपितों ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे।

    इसी दौरान एक आरोपित ने शोरूम का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मी किसी तरह चकमा देकर बाहर भाग निकला और मदद के लिए अन्य गार्ड्स को बुला लिया। जैसे ही अन्य सुरक्षाकर्मी पहुंचे, आरोपित मौके से भाग खड़े हुए।

    पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और सुराग मिलते ही अंबाला में दबिश दी। पहले हिमांशु उर्फ साहिल और फिर उसके साथी सन्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस को शक है कि आरोपित किसी और वारदात की भी योजना बना रहे थे।