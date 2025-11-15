 ट्रक से ‘ईनो’ के 598 बॉक्स गायब, ड्राइवर भी फरार, चोरी या साजिश की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। हिमाचल प्रदेश के बद्दी से लोड होकर जीरकपुर के लिए निकला ट्रक बीच रास्ते गायब हो गया। जब ट्रक मिला तो उसमें से ‘ईनो’ के 598 बॉक्स गायब मिले। ट्रक चालक भी फरार है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। चोरी और साजिश की आशंका के बीच पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।

हिमाचल प्रदेश निवासी सतीश कुमार ने जीरकपुर थाने में बयान दर्ज कराए कि वह ट्रांसपोर्ट का काम करता है और उसके तीन ट्रक हैं। एक ट्रक पर पिछले दो महीनों से चंबा के रहने वाले स्वारदीन को ड्राइवर रखा हुआ था।

शाम करीब 5:30 बजे ट्रक में ईनो के 598 बॉक्स लोड कर बद्दी स्थित ग्लेक्सो कंपनी से रवाना किया गया था, जिसे मोहाली के तेपला स्थित गोदाम में उतारना था। दूसरे ड्राइवर से सूचना मिली कि ट्रक अजीजपुर टोल प्लाजा पार कर आगे खाली सड़क पर खड़ा है।

सतीश अपने बेटे रोहित के साथ मौके पर पहुंचे तो ट्रक का चालक वहां नहीं था। शिकायतकर्ता ने बताया कि स्वारदीन से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया है।