ट्रक चालक की लापरवाही से कंपनी के मैनेजर की गई थी जान, 1.18 करोड़ रुपये मिलेगा मुआवजा, पढ़ें ट्रिब्यूनल का फैसला
ट्रक चालक की लापरवाही से हुए हादसे में कंपनी मैनेजर की मौत पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने परिवार को 1.18 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह हादसा पानीपत-दिल्ली रोड पर हुआ था। मृतक मोहाली की एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। ट्रिब्यूनल ने ट्रक चालक, मालिक और इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा चुकाने का आदेश दिया।
- मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का पीड़ित परिवार के हक में बड़ा फैसला
- चार साल पहले पानीपत-दिल्ली रोड पर हुआ था हादसा
- मृतक प्राइवेट कंपनी में था मैनेजर
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्रक चालक की लापरवाही हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले कंपनी के मैनेजर के परिवार को 1.18 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया है। मुआवजे की रकम ट्रक चालक, ट्रक मालिक और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को चुकानी होगी। हादसा चार साल पहले पानीपत-दिल्ली रोड पर हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मंडी निवासी सुनील कुमार की मौत हो गई थी।
दुर्घटना के समय सुनील की उम्र 36 वर्ष थी और वह मोहाली की एक निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उनका मासिक वेतन 58,750 रुपये था। इस आधार पर परिवार ने डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की गई थी। सुनील के परिवार ने ट्रक चालक यूपी के कासगंज के रहने वाले बिक्रम, ट्रक मालिक और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ चंडीगढ़ में केस दायर किया था।
हालांकि ट्रक चालक, मालिक और इंश्योरेंस कंपनी ने याचिका का विरोध किया, लेकिन सभी पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने माना कि हादसा ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ था। ऐसे में ट्रिब्यूनल ने परिवार को 1,18,33,150 रुपये मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया
चालक ने ट्रक की लगाई थी ब्रेक, पीछे से टकराई थी कार
मामला 11 सितंबर 2021 का है, जब सुनील कुमार अपनी पत्नी, बेटी और एक दोस्त के साथ चंडीगढ़ से अलीगढ़ जा रहे थे। रास्ते में पानीपत-दिल्ली रोड पर एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे उनकी कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में सुनील कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि यह हादसा आरोपित ट्रक चालक की गलती से हुआ था। वह ट्रक को तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था।
