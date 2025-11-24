Language
    चंडीगढ़ पुलिस ने दबोचे 12 तस्कर; 8.15 करोड़ की ड्रग्स बरामद, ट्राईसिटी व हरियाणा-पंजाब में सप्लाई करते थे नशा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:05 PM (IST)

    ट्राईसिटी में पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले दो अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 12 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 8.15 करोड़ रुपये की ड्रग्स और सोना-चांदी बरामद हुई है। पुलिस अब इन गिरोहों के नेटवर्क की जांच कर रही है।

    नशा तस्करों से बरामद ड्रग्स, नशा, नकदी और नोट गिनने की मशीन।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राईसिटी समेत हरियाणा-पंजाब में सिंथेटिक ड्रग्स सप्ताई करने वाले दो अंतरराज्जीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच ने 12 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 8.15 करोड़ रुपये की कीमत की ड्रग्स, नकदी, सोना–चांदी, वाहन, क्यूआर स्कैनर और अन्य सामग्री जब्त की है।

    यह कार्रवाई एसपी क्राइम जसबीर सिंह, डीएसपी क्राइम धीरज कुमार के मार्गदर्शन में और इंस्पेक्टर सतविंदर के नेतृत्व में की गई। सीक्रेट इनपुट के आधार पर टीम ने सेक्टर-40 से अश्विनी कुमार, आशू को गिरफ्तार किया और उसके पास से 47.80 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

    उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने सोनू, कालू, डॉन, सलमान, मुन्ना, सुनील, दर्जी, अनूप और अंतरराज्यीय ड्रग सप्लायर दिल्ली निवासी बंटी को गिरफ्तार किया। बंटी के दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी में बड़ी मात्रा में कोकीन, नकदी 20.64 लाख, सोना–चांदी और कई अन्य आइटम बरामद हुए।

    कुल बरामदगी 

    • कोकीन: 1025.59 ग्राम (कीमत 6 करोड़)
    • हेरोइन: 197.02 ग्राम (कीमत 50 लाख)
    • आईसीई: 2.01 ग्राम
    • नकदी: लगभग 21 लाख
    • सोना–चांदी एवं दो कारें

    जांच में खुलासा

    • स्थानीय पेडलर आशू, सलमान, सुनील, सोनू, कालू से मादक पदार्थ खरीदकर ट्राईसिटी में बेचते थे।
    • मुख्य सप्लायर बंटी दिल्ली के उत्तम नगर में स्थित सप्लायर ‘सनी’ से कोकीन लाता था।
    • वह दिल्ली में रहने वाले अफ्रीकी नशा तस्करों से भी सिंथेटिक ड्रग्स खरीदता था।

    दूसरा मामला

    क्राइम ब्रांच की टीम ने सीक्रेट इनपुट पर सेक्टर-25 के राहुल और डड्डूमाजरा के अरुण कुमार को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से क्रमशः 109.56 ग्राम व 36.80 ग्राम कोकीन मिली। पूछताछ में नेटवर्क का विस्तार सामने आया और पुलिस ने इंदरजीत उर्फ रोहित, टिंकू, आकाश और विशाल को भी गिरफ्तार किया।

    कुल बरामदगी 

    • कोकीन: 184 ग्राम (कीमत 90 लाख)
    • हेरोइन: 279 ग्राम (कीमत 75 लाख)
    • नकदी: ₹5 लाख
    • 2 वाहन,
    • सोना–चांदी,
    • क्यूआर स्कैनर,
    • नोट काउंटिंग मशीन

    तस्करी का तरीका

    • अरुण कुमार दिल्ली से कोकीन लाकर ट्राईसिटी में सप्लाई नेटवर्क चलाता था।
    • नशे की डिलीवरी फिजिकल मीटिंग से बचने के लिए माइलस्टोन लोकेशन पर ड्रॉप करके फोटो व लोकेशन भेजकर की जाती थी।
    • आकाश यूपीआई व थर्ड-पार्टी अकाउंट के जरिए पैसों का लेनदेन संभालता था।
    • इंदरजीत पंजाब के सप्लायर ‘गिल’ से अरुण को जोड़ने वाला लिंक था।
    • विशाल, जो फार्मेसी ग्रेजुएट है, पंजाब–हरियाणा क्षेत्र में हेरोइन सप्लाई करता था।

    दोनों मामलों में कुल बरामदगी 

    • कोकीन: 1.2 किलोग्राम
    • हेरोइन: 476 ग्राम
    • आईसीई: 2.01 ग्राम
    • नकदी: 26 लाख
    • सोना–चांदी, 2 वाहन 
    • क्यूआर स्कैनर, नोट काउंटिंग मशीन, अन्य सामग्री