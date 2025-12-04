पंजाब में कल ट्रेनों का होगा चक्का जाम, 26 जगह प्रदर्शन करेंगे किसान; जानिए क्या है मांग

संवाद सहयोगी, अमृतसर। किसान पांच दिसंबर को दोपहर एक से तीन बजे तक 26 जगह दो घंटे ट्रेनें रोकेंगे। ट्रेनों को रोकने का मकसद केंद्र सरकार द्वारा बिजली सेक्टर को पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों को सौंपने के इरादे से लाए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 का विरोध करना, बिल का ड्राफ्ट रद करवाना, प्रीपेड मीटर हटवाना और पुराने मीटर बदलवाना, भगवंत मान सरकार द्वारा अलग-अलग संस्थानों की प्रापर्टी को जबरदस्ती बेचने का विरोध करना है।