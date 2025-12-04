Language
    पंजाब में कल ट्रेनों का होगा चक्का जाम, 26 जगह प्रदर्शन करेंगे किसान; जानिए क्या है मांग

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:10 PM (IST)

    किसानों ने केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में 5 दिसंबर को 26 स्थानों पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक ट्रेनों को रोकने का फैसला क ...और पढ़ें

    पंजाब में आज ट्रेनों का होगा चक्का जाम। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, अमृतसर। किसान पांच दिसंबर को दोपहर एक से तीन बजे तक 26 जगह दो घंटे ट्रेनें रोकेंगे। ट्रेनों को रोकने का मकसद केंद्र सरकार द्वारा बिजली सेक्टर को पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों को सौंपने के इरादे से लाए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 का विरोध करना, बिल का ड्राफ्ट रद करवाना, प्रीपेड मीटर हटवाना और पुराने मीटर बदलवाना, भगवंत मान सरकार द्वारा अलग-अलग संस्थानों की प्रापर्टी को जबरदस्ती बेचने का विरोध करना है।

    किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की अगुआई में किसान दिल्ली-अमृतसर मुख्य रेलवे लाइन देवीदासपुरा और कत्थूनंगल स्टेशन, जालंधर कैंट, शंभू और बाड़ा (नाभा), सुनाम शहीद उधम सिंह वाला, रेलवे स्टेशन फाजिल्का, रेलवे स्टेशन मोगा, रामपुरा रेलवे स्टेशन, मलोट और मुक्तसर, अहमदगढ़, मानसा रेलवे स्टेशन, साहनेवाल रेलवे स्टेशन, फरीदकोट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन रोपड़ सहित 26 जगह पर ट्रेनें रोकेंगे।