    डेराबस्सी फ्लाईओवर के नीचे हादसा, ट्रक की टक्कर से एक्टिवा सवार दो बुजुर्गों की मौके पर मौत, एक की पत्नी का हुआ था निधन, दूसरा शोक जताने आया था

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:47 PM (IST)

    डेराबस्सी में रेलवे फ्लाईओवर के नीचे एक दर्दनाक हादसे में दो बुजुर्गों की मौत हो गई। एक्टिवा सवार भुवन चंद्र भट्ट और केवल आनंद को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। स्थानीय लोगों ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर और सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है।

    डेराबस्सी रेलवे फ्लाईओवर के नीचे एटीएस के पास हुआ हादसा।

    संवाद सहयोगी, जागरण, डेराबस्सी। डेराबस्सी रेलवे फ्लाईओवर के नीचे एटीएस के पास ट्रक की टक्कर से एक्टिवा सवार दो बुजुर्गों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के हेलमेट भी टूट गए। मरने वालों में 70 वर्षीय भुवन चंद्र भट्ट चंडीगढ़ के मौलीजागरां और उनका रिश्तेदार नैनीताल निवासी 75 वर्षीय केवल आनंद है। भुवन चंद्र भट्ट की पत्नी का एक माह पहले निधन हो गया था। इस दुखद अवसर पर केवल आनंद नैनीताल से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए चंडीगढ़ आए हुए थे।

    रविवार सुबह दोनों हैबतपुर से डेराबस्सी की ओर एक्टिवा पर लौट रहे थे। जब वे रेलवे फ्लाईओवर के नीचे पहुंचे, तभी तेज रफ्तार एक ट्रक ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। दोनों बुजुर्ग सवार सड़क पर गिर पड़े और मौके पर दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना डेराबस्सी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल डेराबस्सी भेज दिया।

    पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शवों का पोस्टमार्टम सोमवार को करवाया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि फ्लाईओवर के नीचे का यह हिस्सा बेहद व्यस्त है। यहां अक्सर तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस स्थान पर स्पीड ब्रेकर और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। ताकि ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके।