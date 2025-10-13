डेराबस्सी फ्लाईओवर के नीचे हादसा, ट्रक की टक्कर से एक्टिवा सवार दो बुजुर्गों की मौके पर मौत, एक की पत्नी का हुआ था निधन, दूसरा शोक जताने आया था

संवाद सहयोगी, जागरण, डेराबस्सी। डेराबस्सी रेलवे फ्लाईओवर के नीचे एटीएस के पास ट्रक की टक्कर से एक्टिवा सवार दो बुजुर्गों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के हेलमेट भी टूट गए। मरने वालों में 70 वर्षीय भुवन चंद्र भट्ट चंडीगढ़ के मौलीजागरां और उनका रिश्तेदार नैनीताल निवासी 75 वर्षीय केवल आनंद है। भुवन चंद्र भट्ट की पत्नी का एक माह पहले निधन हो गया था। इस दुखद अवसर पर केवल आनंद नैनीताल से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए चंडीगढ़ आए हुए थे।

रविवार सुबह दोनों हैबतपुर से डेराबस्सी की ओर एक्टिवा पर लौट रहे थे। जब वे रेलवे फ्लाईओवर के नीचे पहुंचे, तभी तेज रफ्तार एक ट्रक ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। दोनों बुजुर्ग सवार सड़क पर गिर पड़े और मौके पर दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना डेराबस्सी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल डेराबस्सी भेज दिया।