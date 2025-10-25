चंडीगढ़ में दर्दनाक हादसा, बुजुर्ग महिला के ऊपर से गुजरा हिमाचल रोडवेज की बस का टायर, मौके पर ही मौत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के पोल्ट्री फार्म चौक के पास शनिवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के पिछले टायर के नीचे आने से 72 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान संतोष कुमारी के रूप में हुई, जोकि ज़ीरकपुर के जरनैल एन्क्लेव फेज-1 की रहने वाली थी। संतोष कुमारी अपने पति जवाहर लाल के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रही थीं।ट्रिब्यून चौक से आगे पोल्ट्री फार्म चौक के पास नालागढ़ से दिल्ली जा रही हिमाचल नंबर की बस से उनकी बाइक साइड से टकरा गई।