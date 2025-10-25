चंडीगढ़ में दर्दनाक हादसा, बुजुर्ग महिला के ऊपर से गुजरा हिमाचल रोडवेज की बस का टायर, मौके पर ही मौत
चंडीगढ़ में एक हृदयविदारक घटना घटी, जहां हिमाचल रोडवेज की बस ने एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। महिला अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी। नालागढ़ से दिल्ली जा रही हिमाचल नंबर की बस से उनकी बाइक साइड से टकरा गई। बुजुर्ग सड़क पर गिरी और बस का पिछला टायर उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बुजुर्ग के पति को मामूली चोटें आईं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के पोल्ट्री फार्म चौक के पास शनिवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के पिछले टायर के नीचे आने से 72 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान संतोष कुमारी के रूप में हुई, जोकि ज़ीरकपुर के जरनैल एन्क्लेव फेज-1 की रहने वाली थी। संतोष कुमारी अपने पति जवाहर लाल के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रही थीं।ट्रिब्यून चौक से आगे पोल्ट्री फार्म चौक के पास नालागढ़ से दिल्ली जा रही हिमाचल नंबर की बस से उनकी बाइक साइड से टकरा गई।
टक्कर लगते ही जवाहर लाल बाईं ओर गिरे और संतोष कुमारी दाईं ओर गिर गईं। बस का पिछला टायर संतोष कुमारी के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जवाहर लाल को मामूली चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-31 थाना पुलिस पीसीआर वाहन के साथ मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने बस चालक लेख राज को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। बस में उस समय करीब 38 यात्री सवार थे, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।